Gabriel Rufián se confiesa sobre Yolanda Díaz y la reforma laboral: "Es difícil no llamarle proyecto personal a algo que llaman 'reforma Díaz'"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián ha confesado que dijo que la reforma laboral era un proyecto personal de Yolanda Díaz y que eso molestó. "Me consta que le molestó mucho a según quién que yo dijera que todo esto era un proyecto personal".

El político explica en 'El Intermedio' que es difícil no llamarle proyecto personal a "algo que llaman 'reforma Díaz'". Además, Rufián explica cómo está la relación con el Gobierno: "No nos une el amor, nos une el espanto a la alternativa".

Sobre si cree que sus votantes entienden que ERC votara en contra de la reforma laboral junto a PP y Vox, Rufián asegura que cada vez que votan en contra del PSOE siempre les dicen lo mismo. Además, señala que "es de un infantilismo" porque "los motivos son diferentes".

Por otro lado, después de votar contra la reforma laboral, Rufián confiesa que sí ha hablado con alguien del Gobierno y sobre cómo es la relación entre los partidos asegura que le consta que le molestó mucho a según quién que él dijera que "todo esto era un proyecto personal", pero dice que es difícil no llamarle proyecto personal a algo que llaman 'reforma Díaz'".

Finalmente, Rufián explica que no le parece mal que la reforma laboral sea un proyecto personal: "No me parece mal, los proyectos personales son buenos".