La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza investigar el informe sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al titular del juzgado número 6, Eloy Velasco, que archive la denuncia presentada por una asociación denominada Unión Cívica Española - Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (UCESP) contra Podemos y su secretario general, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación ilegal de esta formación política desde Irán y Venezuela.

La asociación basaba su escrito en el conocido como informe PISA, basado en la presunta obtención por el líder de Podemos Pablo Iglesias de subvenciones presuntamente ilícitas de los gobiernos venezolano e iraní. La Fiscalía de la Audiencia Nacional lo tacha de "supuesto informe policial" y precisa que "carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial", indica y agrega que su contenido no incluye ningún indicio en contra de la formación.

La Fiscalía descarta, por tanto, la presunta comisión de delitos de financiación ilegal, fiscales y de blanqueo por parte de Podemos y sus dirigentes . Respecto al delito fiscal o el blanqueo, el fiscal Carballo precisa que "no existe el más mínimo sustento documental o de otro tipo que acredite su existencia", precisa el escrito, adelantado por la Cadena Ser.

Además, agrega que la denuncia presentada es "conjunto desordenado de reproducciones de noticias" publicadas en prensa.

No se trata de la primera vez que el Ministerio Público desacredita el citado informe. La Fiscalía del Tribunal Supremo lo tildó como mero conjunto de informaciones "no autenticadas" que no pueden suponer una base para un procedimiento penal. El documento fue aportado por Manos Limpias en un procedimiento contra la formación morada que fue archivado, atribuido a la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía.