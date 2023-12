El fiscal del general del Estado afirma que los jueces y fiscales no pueden acudir a las Comisiones parlamentarias

Unas horas después de las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también ha manifestado su posición en contra de la presencia de jueces y fiscales en las comisiones de investigación parlamentarias. García Ortiz ha declarado que "el ordenamiento jurídico impide la citación de jueces y fiscales en una comisión parlamentaria", y que esta negativa es un pilar del Estado de derecho y de la separación de poderes en nuestro país.

Ha pronunciado estas palabras durante la sesión de este jueves de la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha comparecido como candidato a renovar su cargo de fiscal general de Estado; el letrado, propuesto por el PSOE, cuenta con el apoyo de Sumar para alcanzar el cargo, y se enfrenta a la oposición de PP y Vox. Los partidos de la oposición han acusado a García Ortiz de no defender a los jueces y fiscales de las críticas a los jueces que en las últimas semanas han realizado varios representantes de los partidos independentistas, como es el caso de Miriam Nogueras.

Al oponerse a la citación de jueces en las comisiones de investigación pactadas entre el PSOE y las fuerzas soberanistas catalanas, García Ortiz adopta la misma posición que el Consejo General del Poder Judicial; hace unos días, este órgano, con el mandato caducado, se posicionó también en contra de la renovación de García Ortiz, con el aval de ocho vocales conservadores.

García Ortiz ha acusado al CGPJ de comportarse como un "tribunal de honor" contra él, y ha opinado acerca de las comisiones de investigación pactadas entre el PSOE y los partidos independentistas, afirmando que estos órganos "no tienen como función revisar ni los procedimientos, ni la respuesta de los tribunales, ni la responsabilidad de jueces y fiscales en dichos procedimientos".

Los independentistas insisten con el lawfare

ERC y Junts han defendido su postura en la Comisión de Justicia, apelando a la inviolabilidad de los diputados y afirmando la existencia de una "lawfare" ejercido tanto por la fiscalía como por la judicatura: Ortiz ha respondido posicionándose los instrumentos ya existentes en las cámaras como remedio a los posibles "excesos" que puedan suceder en la Justicia.

VOX y el PP se oponen a la reelección de Ortiz

Sin embargo, estos posicionamientos no han evitado que Ortiz reciba las críticas de los populares y de Vox, que no han avalado su continuidad como Fiscal General: "Reflexione, recapacite, rectifique, no asuma este cargo porque está poniendo a la fiscalía en un punto límite", ha afirmado el diputado del PP Fernando de Rosa. Emilio del Valle, de VOX, considera a Ortiz un "fiscal al servicio del señor Sánchez" que no cumple con los requisitos de independencia e imparcialidad.

Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, han insistido en la valía del candidato, e interpretan las críticas al fiscal como una estrategia de ataque al presidente del Gobierno: "Es la obsesión de la derecha cuando no gobierna en España de usar al fiscal como un instrumento de contienda política", ha aseverado el edil socialista Joaquín Martínez.

Sin pronunciamiento sobre la amnistía

El Fiscal General, sin embargo, ha rechazado opinar sobre la Ley de Amnistía en esta sesión, y ha explicado que la Fiscalía fijará su posición en los tribunales tras un estudio exhaustivo de la normativa que finalmente sea aprobada.