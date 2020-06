Fernando Simón recomienda no viajar entre provincias una vez finalice el estado de alarma

Fernando Simón recomienda no moverse entre provincias una vez finalice el estado de alarma horas después de que el Pedro Sánchez recomendase moverse para potenciar el turismo nacional .

A poco más de 40 horas de que el estado de alarma toque a su fin, y con ello se permita la plena movilidad por toda España, el Ministerio de Sanidad ha alzado la voz para pedir que sólo hagamos aquellos viajes que son imprescindibles.

Porque según ha dicho Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias, el riesgo de contagio persiste aunque sea mucho menor que hace uno o dos meses. Por eso pide cautela y prudencia.

Entran con antelación Cataluña y País Vasco en esa nueva normalidad y en el caso de Euskadi, con comunicación con Cantabria, su comunidad colindante. Pero la recomendación de Simón debería hacer que los ciudadanos se replantearan salir de viaje. Insiste el director de alertas que a pesar de que la nueva normalidad permite viajar, lo suyo es esperar a que el riesgo de contagio roce el cero.

"Toda movilidad permite viajar ente provincias, entre comunidades autónomas, una vez que se acabe el estado de alarma no se puede restringir, pero sí que es cierto que es recomendable no moverse cuando no es necesario, sobre todo entre provincias hasta que tengamos un nivel de transmisión cercano a cero. Ya estamos cerca, pero todavía queda un poquito", ha declarado.

Con el miedo a los rebrotes en esta fase final, el número de contagios 143 y el de fallecidos en los últimos 7 días 52. Sigue congelada la cifra total de fallecidos. Simón insiste en que estará mucho antes del funeral de estado del 16 de julio y si hacemos caso a esa inmediatez, este viernes Fernando Simón y el ministro Illa van a presentar la recogida de datos en el sistema epidemiológico español.

