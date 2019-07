Feijóo: "El PP debe valorar si el cambio de opinión de Sánchez es sincero"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si el PSOE "hace alguna propuesta sincera y de verdad" de cara a la investidura de Pedro Sánchez, el Partido Popular "la estudiará". Eso sí, ha advertido que "la primera propuesta sincera es decir que él no va a gobernar con Podemos y los independentistas.

Además, en la rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno gallego, Feijóo ha apostado por que "la segunda propuesta" de los socialistas sea "concretar en qué consiste": "Por escrito, con un programa de mínimos y con una firma en caso de llegar a un acuerdo".

"Si alguna vez el señor Sánchez quiere hablar en serio, con el PP siempre se puede hablar en serio. No hay ninguna conversación en serio con el PP y los actos del candidato Sánchez acreditan que por la mañana le interesa un gobierno de Podemos que controle exclusivamente Sánchez y por la tarde preparar unas elecciones generales", ha criticado.

Y es que, para Feijóo, es "muy difícil tomarse al candidato a la Presidencia del Gobierno en serio", porque "no es serio lo que hace". "Hemos visto una especie de lucha de egos entre dos políticos, el señor Sánchez y el señor Iglesias, que parecía más un trueque o una subasta que una sesión de investidura", ha afeado.

Además, el también presidente del PP de Galicia ha recordado el 'no es no' del secretario general del PSOE a Mariano Rajoy en 2016. "El señor Sánchez aparentemente está pidiendo la abstención de Ciudadanos y Partido Popular, y si ha cambiado de opinión sobre su 'no es no', entiendo que cualquier partido, y el Partido Popular es un partido de Estado, en caso de que observe que el señor Sánchez ha cambiado de opinión, es sincero y su propuesta es de verdad, el Partido Popular debe valorar si eso es así o si no lo es", ha continuado.

Sin embargo, Feijóo cree que "todo lo que ha hecho ahora" el todavía presidente en funciones "no es sincero", porque "no se puede pedir la abstención del PP con una mano y con la otra alabar el sentido de Estado de los independentistas catalanes (...) o decir que su socio prioritario es Podemos".

"No es sincero pedirle al PP la abstención y con la otra mano decirle a los españoles que le van a subir los impuestos en más de 5.000 millones de euros", ha insistido.

Así, el mandatario autonómico ha subrayado que si desde el PSOE hay "una propuesta sincera y de verdad", se lo tomarán "en serio". No obstante, ha lamentado que los populares no tengan "una propuesta sincera ni de verdad sobre asuntos de Estado" y que "las únicas" que tienen "son las que les da al señor Iglesias y su intención, depende de la hora del día, de preparar unas elecciones".

"Si rectifica y se toma en serio a España, nosotros nos tomaremos en serio al candidato a la Presidencia del Gobierno", ha reiterado posteriormente.

No obstante, el presidente del PP nacional, Pablo Casado, rechazaba este mismo viernes en Cartagena (Murcia) que los diputados populares vayan a abstenerse en otro hipotético debate de investidura de Pedro Sánchez, desmintiendo que alguien de su partido lo haya insinuado.

"No apunten a una abstención". "Vamos a seguir tendiendo la mano en pactos de Estado", aclaró, pero insistiendo en que no se van a abstener. Asimismo, advirtió que si Pedro Sánchez quiere dar un viraje a su estrategia, lo que tiene que hacer es ir a Navarra y decirle al PSOE de aquella comunidad que no puede pactar, por acción u omisión, con los herederos de Batasuna".