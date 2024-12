Feijóo pronostica que "el 2025 discurrirá entre los juzgados y Waterloo" tras un 2024 perdido

Alberto Núñez Feijóo ha hecho balance del año y ha vaticinado que "el 2025 discurrirá entre los juzgados, Waterloo y quizá algo de Franco" tras considerar al 2024 como un año perdido.

El líder de la oposición ha calificado el 2024 como "bochorno" y ha atacado a Pedro Sánchez por la "colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal". Del mismo modo ha denunciado que el 2024 ha sido "una pérdida de tiempo y de dinero" para los españoles".

Feijóo asegura que no sabe cuánto durará la legislatura

Feijóo ha asegurado en este balance que el Gobierno "está acorralado" por los casos de corrupción y que no sabe cuánto durará la legislatura: "No hay antecedentes ni precedentes de un primer ministro europeo en la situación judicial y política del presidente del Gobierno; a lo largo de 2025 lo que ocurrirá en España no dependerá del Gobierno y su presidente, dependerá de los juzgados y Waterloo", ha recalcado.

El líder del PP critica el "triunfalismo económico" de Sánchez

El líder del Partido Popular también ha criticado "el triunfalismo económico" del Gobierno ya que en España el 26,5% de la población (12,7 millones de personas) está en riesgo de pobreza o exclusión social. Por eso, este año "se ha hecho más largo para la mayoría de las familias", ha añadido.

También ha hablado sobre el problema de la vivienda, haciendo referencia a que Sánchez no ha cumplido la promesa de construir 184.000 viviendas nuevas: "Hemos perdido la cuenta de los cientos de miles de viviendas prometidas y no ejecutadas". A esta crítica ha sumado otras, como que es "especialmente preocupante" la tasa de desempleo para las mujeres y la gente joven. Una tasa que es la mayor de toda la Unión Europea.

Feijóo considera un insulto a los españoles decir que el PP está de acuerdo con Junts

Núñez Feijóo también ha hablado sobre los socios del Gobierno, en concreto de Junts y Puigdemont con los que el PP ha "coincidido" en votaciones en el Congreso últimamente. Aun así, Feijóo ha calificado como "un insulto a la inteligencia de los españoles" decir que el PP "está haciendo cosas parecidas al Señor Sánchez" porque, ha recalcado, "el Partido Popular mantiene los principios y no acepta chantajes", a diferencia del Ejecutivo.