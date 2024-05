Feijóo: "El procès no ha muerto porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir"

Alberto Núñez Feijóo ha reunido al comité ejecutivo nacional en la sede del Partido Popular en Génova para analizar el resultado de las elecciones en Cataluña. A esta cita ha acudido exultante el candidato Alejandro Fernández, que ha salido reforzado con sus 15 escaños.

El líder del PP alerta de que el procès en Cataluña no ha muerto porque Sánchez lo necesita para seguir vivo en la Moncloa, "el procès no ha muerto porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa", ha dicho y se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mandará al PSC investir al candidato de Junts fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, como nuevo presidente de Cataluña.

De ahí que el jefe de la oposición haya advertido de que los españoles pueden estar "a las puertas de un nuevo gran engaño de Sánchez".

"El primer paso es negar el pacto con Puigdemont. El segundo será empezar a girar para decir que Cataluña merece un gobierno estable y de diálogo. Y el tercer paso será decir que procede la reconciliación total y ésta sólo llegará de mano de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Este tercer paso no volveremos hasta después de las elecciones europeas", ha augurado.

El PP no dará sus votos al PSC

En este contexto, confirmó implícitamente que el PP no dará su votos al PSC. "Si Pedro Sánchez no hubiera elegido siempre que ha podido aliarse con los independentistas antes que perder el poder, hoy Cataluña tendría asegurada una nueva etapa sin independentismo. No es así por decisión del partido de Sánchez, que ha vuelto a convertir, siete años después, a Puigdemont en protagonista y actor clave de la política española y catalana", deploró.

Así las cosas, Feijóo subrayó que, "para que haya una nueva etapa de verdad en Cataluña. sería imprescindible una nueva etapa también en España". "Es imposible enterrar el 'procés' en Cataluña mientras se mantiene desde Moncloa", apostilló.

El partido mira ya a las elecciones europeas del 9 junio y pide una gran movilización "porque es una oportunidad para pronunciarnos" y mandar un mensaje claro contra los desmanes de Sánchez.

Feijóo también se ha referido al dato de la inflación de abril que se ha conocido en esta jornada y ha señalado que "la subida de precios es insostenible" y criticado que Sánchez esté "más centrado en el poder político de unos pocos que en el poder adquisitivo de los españoles".