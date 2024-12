Feijóo: "Aguanta Pedro, no dimitas porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió este domingo contra el desarrollo del Congreso Federal del PSOE en Sevilla y aseveró que, a diferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, él no exigirá a su partido que le rinda "pleitesía" ni "se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario". Y le animó a seguir adelante con la legislatura para que, cuando haya elecciones, sean los españoles quienes le desbanquen "libre y democráticamente".

En la clausura de la XXVII Intermunicipal de Valladolid, el jefe de la oposición trató de contrastar la forma de ejercer política del PP con la del PSOE en un discurso muy duro contra Pedro Sánchez. Y durante más de 20 minutos, le recriminó la DANA de Valencia, las maletas de la venezolana Delcy Rodríguez, el caso Errejón, y la investigación abierta a su esposa, Begoña Gómez, entre otros asuntos.

No obstante, asumió que Sánchez tratará de agotar la legislatura con el apoyo de sus socios, a los que volvió a advertir que se están convirtiendo en "cómplices". "Con todo lo que ha pasado, con todo lo que han ocultado y con todo lo que han mentido, lo normal sería que este Gobierno no estuviese un día más en el cargo y que este presidente no pasase una noche más en ese centro de negocios que se llama el Palacio de la Moncloa. Pero por supuesto, no va a dimitir, si no tiene a dónde ir", señaló antes de tirar de ironía.

"Yo le digo: Aguanta, Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta, Pedro, porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", añadió ante el aplauso en pie del plenario.

Congreso Federal del PSOE

Feijóo acusó a Sánchez de convertir al PSOE en un "partido soberbio que se cree con la razón absoluta" y sin "la humildad" necesaria para "reconocer errores, corregirlos y servir". "Yo no quiero un partido de culto al líder, sino un partido exigente con quien ha de liderarlo. Yo no estoy aquí para que se me dé la razón en todo, para solo escuchar alabanzas, para que se me permitan los engaños y las mentiras, y para pediros que aplaudáis desmanes y corruptelas. Yo no estoy aquí para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario. Eso es Pedro Sánchez y yo no soy Pedro Sánchez. Nunca lo seré y jamás me comportare así", añadió en ese ejercicio de contraponer al PP con el PSOE.

"El PSOE se ha reunido para autoelogiarse y prometer más de lo mismo, para atacar a los jueces, a los magistrados y a los tribunales, para que solo se escuche a uno, o mejor dicho, para que solo se escuche al uno", añadió en referencia a los mensajes de los cabecillas del 'caso Koldo' en los que aludían a Sánchez.

"Ya no se sostiene nada de lo que sale por sus bocas. ¿Su igualdad qué es? Es privilegiar económicamente a los que tienen más. ¿Y qué es su pluralidad? La censura a los medios de comunicación y la purga en sus congresos. ¿Y qué es su democracia? Que pesen más las maletas de Delcy. ¿Y el feminismo del Partido Socialista y del Gobierno cuál es? Es Errejón, es Tito Berni y los pisos pagados con los impuestos de los españoles", retrató.

Mañueco acusa al PSOE de "legitimar la corrupción y las mentiras"

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al PSOE de "rendir pleitesía" al presidente del Gobierno, "legitimar" su "corrupción y mentiras" y "defender los privilegios de sus socios" separatistas.

"¿A qué han ido?", se ha preguntado, en alusión a la delegación socialista castellano y leonesa. "El PSOE de Castilla y León ha ido a traicionar a esta tierra y eso se lo vamos a recordar", apostilló.

En este sentido, incidió en que Sánchez debe dimitir ante los avances de sus casos judiciales y convocar elecciones. "No podemos esperar ni un minuto más".