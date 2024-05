Exteriores deniega la escala a un buque con armas para Israel y no dará autorización a ningún barco en esta situación

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha denegado la autorización para que un buque que transportaba armamento con destino a Israel pueda hacer escala y no permitirá que otras embarcaciones en estas mismas circunstancias puedan recalar en puertos españoles.

Así lo han trasladado fuentes diplomáticas consultadas al hilo de la polémica suscitada por la escala en el puerto de Cartagena del carguero 'Borkum' después de que una ONG denunciara que transportaba una carga de armamento con destino final a Israel. El Ministerio de Transportes ya ha informado de que el buque se dirige a República Checa.

Fuentes diplomáticas han señalado ahora que el departamento que dirige José Manuel Albares, encargado de dar las autorizaciones, "denegará autorización de tránsito para realizar escala en territorio español a cualquier buque con cargamento de armas con destino a Israel".

Es más, han añadido las fuentes, "ya hay un caso que ha sido denegado", si bien no han querido dar más destalles sobre la procedencia del barco en cuestión ni el cargamento concreto que transporta.

En virtud de la orden de 2014 por la que se regula el procedimiento integrado de escala de buques en los puertos de interés general, corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores conceder dicha autorización.

En el caso del 'Bokrum', Exteriores había dado su visto bueno a su escala en el puerto de Cartagena, tal y como consta en el documento que ha compartido el titular de Transportes, Óscar Puente.

En dicha autorización queda expuesto que el barco partió de India y tiene como destino final República Checa y también que transporta 24 contenedores de cargadores para armas con carga explosiva y ocho contenedores de cartuchos de TNT.

Podemos se queja de que no se le permite acceder al barco que cree que lleva armas a Israel

El diputado de Podemos en el Congreso y coordinador de Podemos Murcia, Javier Sánchez Serna, se ha quejado de que no se le ha autorizado a acceder en el puerto de Cartagena al carguero 'Borkum', que el partido sospecha que puede llevar armas a Israel, aunque el Gobierno lo ha negado.

En declaraciones en Cartagena, Sánchez Serna explicó que, ante su solicitud como diputado, "sólo ha habido una comunicación de Capitanía Marítima de Cartagena y su responsable, Oscar Villar, diciendo que trasladaba la petición a Delegación de Gobierno. Esa petición a esta hora no se ha resuelto".

"Mi condición de diputado me habilita a pedir esa información y esa documentación del carguero y también por una cuestión de responsabilidad política y moral. Las organizaciones de solidaridad con Palestina, e incluso la relatora especial de la ONU para Palestina, están diciendo que ahora mismo hay que asegurarse que cargueros con armas no lleguen a un país como Israel, que está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza", justificó.

Sobre la afirmación del Gobierno sobre cuál es el verdadero destino del cargamento del buque, Sánchez Serna la desdeñó diciendo que "sólo replica una información que le llega de República Checa y omite que República Checa es uno de los destinos que más armamento está enviando a Israel para que masacre al pueblo palestino".

"Hoy se ha dado un paso más allá cuando se le niega a un diputado que ejerza sus funciones de control como diputado y no se nos facilita información tan importante como la factura comercial, el 'packing list', o una serie de documentos que trae consigo la documentación", protestó.

"No sabemos por qué el Gobierno no pide toda esa documentación, se conforma con la versión de la República Checa y además impide que el ejercicio de sus funciones a un diputado. Vamos a seguir pidiendo que se nos deje entrar, no vamos a parar mientras siga en las costas cartageneras", advirtió. Esta mañana, el Juzgado Central de instrucción 2 de la Audiencia Nacional admitió a trámite la denuncia que Podemos presentó ayer, lo que significa que abre diligencias previas.