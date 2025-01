Esperanza Aguirre, tajante con González Pons: "Estás a la izquierda de Iglesias y Monedero"

Las duras críticas a Donald Trump del vicesecretario de Institucional del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, han generado revuelo dentro de la formación. En un artículo de opinión publicado en el periódico Las Provincias con el título 'Una obispa así quiero yo' califica al nuevo presidente de EEUU de "ogro naranja" y "macho alfa de una manada de gorilas", unas afirmaciones que han sido recibidas con sorpresa en varios sectores del partido que se desmarcan de sus palabras. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido una de las voces más críticas, llegando a enviarle un mensaje directo a Pons en el que le recrimina: "Estás a la izquierda de Iglesias y Monedero".

Bendodo desvincula al PP de las declaraciones de Pons

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que las palabras de González Pons son "a título particular" y no reflejan la postura oficial del partido. En sus declaraciones a los medios, Bendodo ha intentado restar importancia a la polémica al señalar que "no es el criterio del Partido Popular".

Por su parte, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, ha recomendado evitar una mirada "con displicencia" hacia Estados Unidos, enfatizando la necesidad de respetar las decisiones democráticas de dicho país.

Aguirre, contundente en su rechazo

Esperanza Aguirre, una de las figuras históricas más influyentes del PP en Madrid, ha sido especialmente crítica con el artículo de González Pons. En una entrevista con La Sexta, Aguirre ha asegurado que Pons ha confundido su animadversión hacia Trump con hacer afirmaciones "desafortunadas". "Le he puesto un mensaje diciéndole 'estás a la izquierda de Iglesias y Monedero'. Ha confundido el que no le guste Trump con decir unas barbaridades que yo desde luego rechazo absolutamente", ha añadido la expresidenta madrileña.

Vox exige la dimisión de Pons

Desde Vox, las críticas han sido más contundentes. El partido liderado por Santiago Abascal ha exigido la destitución de Pons, considerando sus comentarios como "inadmisibles". Abascal ha manifestado su esperanza de que el Parlamento Europeo repruebe al eurodiputado popular y ha instado a Alberto Núñez Feijóo a desautorizarlo de manera inmediata. En la misma línea, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ha solicitado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la dimisión de Pons.

El portavoz de la dirección nacional de Vox, José Manuel Fúster, también ha criticado la actitud del PP, calificándola de "estafa" y exigiendo responsabilidades inmediatas.