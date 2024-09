Edmundo González confirma que pidió a España salir de Venezuela pensando en su familia

El candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia confirmó este lunes que fue él quien decidió salir de su país y pedir asilo en España pensando en su familia.

Así lo aseguró a través de una carta abierta, fechada en Madrid y dirigida a los venezolanos a través de sus redes sociales, en la que subrayó que decidió salir de Venezuela y agradeció al Gobierno de España "profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos".

González Urrutia agradeció también a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela que le acogieran mientras el Gobierno de Nicolás Maduro le buscaba para detenerlo. "Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento", aseveró.

El candidato opositor, de 75 años, sostuvo que tomó la decisión de salir de Caracas y pedir asilo en España pensando en su familia "y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia". También, agregó, "para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela".

"Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad", enfatizó el candidato exiliado, que remarcó que su compromiso "no se basa en una ambición personal", sino que está decisión "es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido".

"Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido", escribió.

Asimismo, mandó un mensaje a todas las personas encarceladas por el régimen de Maduro desde los comicios y señaló que "su libertad es para mí la gran prioridad, una exigencia irrenunciable".

Finalmente, reivindicó "el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado", a quien reconoció el liderazgo en el proceso electoral y de la Plataforma Unitaria "por su trabajo y empeño".

Votación en el Congreso

El Congreso de los Diputados vota este martes una proposición no de ley del PP en la que se insta al Gobierno a reconocer como ganador de las elecciones de Venezuela a Edmundo González Urrutia, quien se encuentra desde el domingo en España después de pedir asilo político.

Los populares han contactado con otros grupos parlamentarios para intentar que salga adelante su iniciativa y les piden "coherencia y que no sean rehenes" del Gobierno en un asunto sensible como este.

Preguntado por si el PP ha invitado a Edmundo González a seguir desde la tribuna del hemiciclo el debate de la iniciativa, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que desconoce las invitaciones cursadas por su grupo parlamentario.

Con la iniciativa que se debatirá mañana, el partido de Alberto Núñez Feijóo quiere que el Congreso inste al Gobierno a adoptar esta posición y pide el fin de la represión contra las protestas, la liberación de los presos políticos y contribuir a la seguridad personal de María Corina Machado y del propio González Urrutia.

Solicitan asimismo que el Ejecutivo lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas con la meta de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela.

El PP carga además, en la parte expositiva de la proposición, contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que reprocha su "silencio", un claro ejemplo -dicen- "de esta inaceptable falta de compromiso con la verdad y la justicia".