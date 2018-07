El PP dice que un acuerdo entre Iglesias y Sánchez sería "la peor noticia para España"

Casado, que se ha referido a este asunto en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de EEUU en España, ha explicado que observa con "prevención" dicho encuentro, porque "al final el PSOE tiene la querencia natural de pactar con la extrema izquierda".

No obstante, también ha admitido cierto "escepticismo", dado que el líder socialista y el de Podemos "llevan varios meses como una canción de Pimpinela, jugando a si me llamas o no me llamas y a cuándo nos reunimos o si nos llevamos bien o mal".

El dirigente 'popular' se ha mostrado convencido de que si Sánchez e Iglesias llegaran hoy a un acuerdo "eso haría que España entrara en una incertidumbre como la portuguesa o la griega" y ha subrayado que esa tesis no es solo del PP, sino también de las empresas de calificación y los observadores internacionales.

Casado ha recordado que el PSOE ya pactó con Podemos hace medio año, tras las elecciones municipales y autonómicas.

"Cuando decimos que Vara, Page, Puig, Lambán, Armengol o Fernández no le pueden echar nada en cara a Sánchez en cuanto a los pactos con Podemos es porque ellos están gobernando con Podemos o cuando decimos que en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Cádiz el PSOE le regaló las alcaldía no nos puede extrañar que la reunión de hoy vaya en serio", ha razonado.

No obstante, ha advertido de que para pactar con Iglesias, Sánchez tiene que "hablar claro" con Ciudadanos, porque lo que no puede es estar "jugando a dos barajas", es decir, "no puede estar por un lado reuniéndose con Rivera y diciendo que lo que quiere es un gobierno de moderación que no suma y al mismo tiempo ir a Podemos a ver si suma con un gobierno radical que conduce prácticamente al rescate de Syriza en Grecia o a la posición portuguesa".

Casado, que ha apuntado que Pablo Iglesias "sigue con la pegatina de Syriza en el móvil", ha llamado también la atención sobre el pacto de izquierdas en Portugal, "donde después de apear al partido conservador del Gobierno han necesitado de los votos populares para aprobar por ejemplo los presupuestos, ya que las políticas de los comunistas y antieuropesitas en Lisboa directamente llevan al país a la quiebra".

Ante ese panorama, Casado ha insistido en que el PP está proponiendo un "Estado mucho más estable en el que una base amplia de partidos pudiera gobernar España", a través de la gran coalición con el PSOE, en la que sumarían a Ciudadanos.