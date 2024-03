El PP denuncia el 'caso Koldo' ante la Fiscalía europea y la OLAF

El PP quiere "llegar hasta el final" en la investigación del llamado 'caso Koldo' y este lunes ha dado un paso más registrando formalmente una denuncia ante la Fiscalía Europea y ante la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) para que se indague en si ha habido un presunto uso fraudulento de fondos europeos.

Así lo ha anunciado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, tras asegurar que también pondrán "en cocimiento de las autoridades judiciales todo aquello que vayan recabando". Al respecto, Gamarra ha criticado que la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sea el "silencio, la opacidad y el contraataque".

"Estamos ante una política única y exclusivamente de autodefensa en vez de de asunción de responsabilidades. Cada información que aparece del sumario lo que revela es que hay más cargos socialistas que están implicados en toda esta trama y que esto acaba de empezar", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en Génova.

"No eran cuatro pillos, es algo estructural en el Gobierno de Sánchez"

Gamarra cree que las informaciones que han salido solo son el "inicio" de este caso de presunto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia y ha subrayado que "no eran cuatro pillos" sino "algo estructural dentro del Gobierno de Pedro Sánchez" que tiene "gran profundidad".

Por eso, la secretaria general del PP ha recordado que el PP impulsará esta semana en el Senado la creación de una comisión de investigación en esa Cámara para que "se llegue hasta el final". Y ahí, ha proseguido, ahí no habrá "maniobra de opacidad ni de obstaculización que pueda parar" la investigación sobre lo ocurrido.

Asimismo, Gamarra ha confirmado que el PP presentará todos los documentos de los que dispone y que afectan a los exgobiernos socialistas en Canarias, Baleares y los Ministerios afectados.

Así, ha indicado que su partido dará trasladado a esos órganos europeos de "los contratos que fueron el inicio de esta denuncia" y lo acompañarán de "todos aquellos contratos que se van conociendo y que han sido financiados o confinanciados con fondos públicos" y que, a su juicio, "deben ser conocidos en instancias europeas para que puedan llevar a cabo esa investigación que es necesaria".

La secretaria general del PP ha insistido en que su partido ya dijo que llegaría "hasta el final" y hoy vuelven a "ratificar ese compromiso con los españoles de llegar hasta el final" pese a la "opacidad" y "falta de respuestas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Gamarra ha criticado que el PSOE opte por un "cierre de filas" basado en la "autodefensa", sin asumir "ninguna responsabilidad" y dejando sin respuesta a "muchísimas preguntas". "La sociedad española tiene derecho a saber qué ha pasado con toda esta trama", ha aseverado.

Así, ha dicho que, aunque el "epicentro" es el Ministerio de Fomento, ahí está "solo la punta del iceberg" porque van conociendo datos que "afectan al corazón del Gobierno socialista", con personas que estaban en el "círculo de confianza" de Pedro Sánchez.

Gamarra ha reiterado que deben asumirse responsabilidades y ha subrayado que ahí está "afectado" el presidente del Gobierno, al que ha acusado de no responder sobre este caso. Sin embargo, ha recalcado que este miércoles deberá dar cuenta de este asunto en las sesiones de control al Gobierno tanto en el Congreso como en el Senado.

Declaraciones de Koldo García

Después de las declaraciones de Koldo García, exasesor del exministro José Luís Abalos defendiendo su inocencia, Gamarra ha puesto el foco en las explicaciones que deben ofrecer los ministros de Sánchez y no Koldo García, que "ha hablado con muchos ministros" y "muchos políticos".

"Todavía no he escuchado a ninguno que haya reconocido que habló con él. Y, por tanto, a mí no me interesa lo que diga él. Me interesa que confirmen y contesten a las preguntas los ministros, que son quienes están señalados y quienes tienen que contestar", ha abundado.