El dardo de Ignacio Varela a Pedro Sánchez tras no dimitir: "Es un autócrata"

El presidente se había tomado cinco jornadas de reflexión ante la campaña de "acoso y derribo" que considera que han tomado contra él y su familia, con las diligencias abiertas a su mujer, Begoña Gómez, como detonante de la situación. Así lo anunció en una "carta a la ciudadanía" a través de su cuenta de Twitter, en la que emplazó a la población hasta este lunes.

Y este lunes, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de una declaración institucional que seguirá en el cargo como presidente del Gobierno.

"Pedro Sánchez es un autócrata, un tipo con alma de autócrata, constreñido por un marco institucional español y europeo que le impide desplegar al máximo todo su vocación autocrática" afirma el contertulio Ignacio Varela en Más de Uno.

Además asegura que "dicho eso, yo ni en la carta que escribió el otro día ni en el discurso de esta mañana voy a pasar sobre la multitud de falacias y falsedades que ha podido meter en sólo diez minutos. Hay una sola referencia a los intereses de España... todo el discurso ha sido cien autorreferencial: lo que a mí me conviene, lo que a mí..."

"Yo creo que ha sido un gravísimo error el plantear esto, el plantearse una auto crisis, porque efectivamente, aquí el miércoles no había ninguna crisis política. Me pregunto ¿en qué ha beneficiado a España este modus operandi?" ha afirmado el tertuliano.

En nada ha beneficiado a España

Ha lanzado un desafío, lo comprenderá ahora con tres destinatarios muy claros que son: los medios de comunicación, el poder judicial y la oposición política.

"Entramos claramente en el período de lo que podríamos llamar el 'tardo sanchismo'"

"El error político que ha cometido Pedro Sánchez es que y en eso no estoy de acuerdo con lo que decíais es que no es verdad que todo siga igual, esta semana no va a pasar en balde. Yo creo que hoy entramos claramente en el período de lo que podríamos llamar el 'tardo sanchismo'", asegura Varela.

"El sanchismo como régimen entra en su fase final y la sociedad lo va a percibir así. Y éste es el daño que se ha auto infligido Pedro Sánchez con este movimiento que muchos ciudadanos, incluso puede que muchos de los votantes van a vivir como una como una estafa, a partir de hoy éste es un régimen en decadencia al que le quedará bueno un año o dos años... " asevera.

¿En qué ha beneficiado a España este modus operandi?

"Yo desde ahora mira, por lanzar pronósticos, ya podemos estar prácticamente seguros de que en las próximas elecciones generales, cuando sean, el candidato del Partido Socialista no será Pedro Sánchez, porque hoy ha cavado gran parte de la tumba de su régimen y sencillamente, constatar que nunca ha habido tantas apelaciones y tantas menciones y tantas reminiscencias de la Guerra Civil Española como durante estos cinco días en los discursos, en las declaraciones, en las cosas que se han gritado por la calle, en los discursos que se escucharon el otro día en la enmascarada que llamaron Comité Federal, que era un comité federal sin orden del día, por cierto" ha concluido.

"Estoy en contra del Alzheimer histórico"

"El alzhéimer, como todas las demencias seniles, consiste en olvidar lo reciente y recordar lo remoto. Entonces resulta que este olvido selectivo e interesado de lo que pasó hace nueve años para desarrollar memoria de elefante respecto a lo que pasó hace noventa años, no puede ser bueno para la convivencia" asegura.