El dardo de Carmen Calvo a Irene Montero tras aprobarse la reforma del 'Sólo sí es sí'

La reforma de la ley del 'sólo sí es sí' ha sido aprobada este jueves en el Congreso con amplia mayoría y será ahora enviada al Senado, donde será ratificada definitivamente si no se introducen enmiendas.

La modificación legal ha recibido en el Pleno de la Cámara Baja un total de 233 votos favor, 59 en contra y cuatro abstenciones.

Los apoyos a la reforma han sido de PSOE, PP, PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria, mientras que Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y la CUP han votado en contra.

Una de las primeras reacciones tras la votación ha sido la de la diputada del PSOE, Carmen Calvo, que a través de Twitter ha lanzado un ataque a la ministra e impulsora de la ley, Irene Montero.

"El feminismo socialista rectifica"

Calvo ha asegurado que el feminismo que tiene los pies en la tierra y se duele con el dolor de las mujeres, hoy, desde los escaños socialistas, rectifica y está en el lugar que tiene que estar. Donde se protege la libertad sexual de las mujeres. El antifeminismo es no verlo".

Aunque no menciona en ningún momento a la parte morada del Gobierno, con la que el PSOE no ha llegado a ningún acuerdo para la reforma de la ley, Carmen Calvo parece hacer referencia a las ministras de Podemos al decir que "'sólo sí es sí' y más con la reforma aprobada hoy. A pesar de tantas estupideces dichas en nombre del feminismo sobre todo por partes de las que no estuvieron nunca y ahora pretenden hacerlo falsamente suyo".

El tuit de Carmen Calvo sobre la reforma del 'sólo sí es sí