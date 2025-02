El PP citará a Pedro Sánchez para que declare en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid

El PP ha anunciado que llamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que comparezca ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el máster de su esposa, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, indicó que la citación se realizará para la última sesión de la comisión, programada para el 19 de febrero. Aunque Sánchez no está obligado a acudir, ya que su responsabilidad es comparecer en el Congreso o el Senado, los populares quieren que explique las presuntas irregularidades en la creación de programas de cátedras extraordinarias, que según Díaz Pache, fueron gestionados desde el despacho presidencial de Moncloa y favorecieron a su mujer.

El "inductor" de la creación de la cátedra

Díaz Pache acusó a Sánchez de ser el "inductor" de la creación de esta cátedra, aludiendo a que utilizó su influencia para ayudar a su esposa a avanzar profesionalmente con programas de los que ella no podría ser ni alumna debido a su perfil académico. Aunque el PP es consciente de que Sánchez probablemente no comparecerá, lo justifican señalando su falta de respeto hacia diversas instituciones democráticas, como el Senado y el Congreso, al no acudir a sus sesiones.

Por su parte, Vox había solicitado previamente la comparecencia de Sánchez para una sesión de la comisión el 12 de febrero, pero la petición fue rechazada por la mesa de la comisión, en la que el PP tiene mayoría. Finalmente, el PP lo llamará a la última sesión dedicada a funcionarios y altos cargos.