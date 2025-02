La UCO revela la existencia de mensajes de Begoña Gómez en el móvil de Aldama

Los móviles de Víctor de Aldama intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contienen mensajes de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno , según ha publicado El Confidencial.

Una parte de esos mensajes data de junio de 2020, en plenas reuniones de Begoña Gómez con el consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, y en medio de la ofensiva de la aerolínea para que fuera salvada por el Gobierno con una inyección de dinero público de 475 millones de euros.

Es la primera vez que salen a la luz mensajes de Begoña Gómez desde que comenzó a ser investigada el pasado 16 de abril por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia interpuesta por la organización Manos Limpias.

Reunión secreta entre Begoña Gómez y el consejero delegado de Air Europa

Uno de los mensajes a los que ha tenido acceso El Confidencial, Begoña Gómez escribía a Leticia Lauffer, directora de Wakalua (hub de innovación de Globalia) para avisarle de que había llegado al lugar donde habían pactado encontrarse: "Estoy abajo". Ese WhatsApp, según fuentes próximas a Globalia, fue enviado el 24 de junio de 2020.

Ese día, la mujer del presidente se había desplazado a las oficinas de Globalia, situadas en Pozuelo de Alarcón, para encontrarse en secreto con Hidalgo. En ese momento, Globalia ya había suscrito un acuerdo de patrocinio con el IE África Center de Begoña Gómez de 40.000 euros anuales. Globalia en esos momentos también estaba negociando con Moncloa el acceso a fondos de la SEPI y ya se había llevado varias adjudicaciones del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos para trasladar de China a España los cargamentos de mascarillas de la trama corrupta.

En esta reunión entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo participó Aldama. Por su parte, Lauffer negó en ese mismo mes en la Comisión de Investigación del Senado que actuara de enlace entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo para las negociaciones del recate de Air Europa.

Dos días después de aquella cita, la directora de Wakalua envió un audio a Begoña Gómez. Una grabación de un minuto y 10 segundos de duración cuyo contenido se desconoce, ya que según fuentes cercanas a las diligencias Aldama solo recibió una captura de pantalla del chat entre la mujer de Sánchez y la directiva de Globalia.

"No tengo nada que ocultar"

El siguiente mensaje fue enviado por Begoña Gómez. La mujer del presidente retomaba, en julio, la conversación pendiente: "¿Hablamos mañana?", le decía. La respuesta de Lauffer: "Perfecto. A q hora t viene bien?". Gómez sugería que le llamara las 11:00 horas. Estos mensajes estarían relacionados con la segunda visita de la mujer de Sánchez a las instalaciones de Globalia el 16 de julio de 2020, reunión en la que Aldama también estuvo presente. Aldama, en esos momentos, trabajaba para Globalia como asesor y cobraba 10.000 euros mensuales.

Lauffer ha reconocido la autenticidad de esos mensajes, aunque ha matizado que ella no le envió el pantallazo de la conversación a Aldama. "No he borrado ni un solo chat de mi móvil y no tengo nada que ocultar, ahí está para que lo analicen", ha afirmado.

Aunque su teléfono no ha sido analizado en ninguna de las causas judiciales, la UCO tiene al menos dos móviles de Aldama de los que solo se conoce un pequeño porcentaje de la información que almacenaban. El primer terminal fue incautado en febrero de 2024 cuando fue detenido por primera vez, y el segundo en octubre cuando fue arrestado por el caso Hidrocarburos.

Aldama ya ha declarado en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, ha reconocido su implicación en los hechos y ha aportado datos sobre ministros y dirigentes del PSOE presuntamente involucrados en la adjudicación ilegal de contratos públicos.