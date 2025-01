Carlos Martínez: "No entiendo que sea el candidato de Ferraz ni de nadie; no soy 'Sanchista' ni 'Tudanquista', soy socialista"

Martínez ha reconocido que la elección de dar un paso adelante para liderar el PSOE ha sido "muy meditada" y dialogada la militancia y con cargos orgánicos autonómicos y nacionales. "Han sido unos intensos meses de reflexión personal y colectiva", ha asegurado, tras lo que ha agradecido la labor realizada por todos los que han ocupado la Secretaría autonómica socialista en la Comunidad.

En concreto, sobre Luis Tudanca, el actual alcalde de Soria ha reconocido que se han situado en "diferentes trincheras" durante los congresos y procesos orgánicos, no obstante ha subrayado que el diálogo con el que aún ocupa la Secretaría autonómica siempre ha sido "franco y sincero", un punto en el que ha destacado que ha encontrado en él y en la Dirección autonómica "aliados para poder transformar la ciudad de Soria".

Martínez ha reconocido y agradecido la "generosidad" de Luis Tudanca en el proceso que ha llevado a que, por el momento, haya una única candidatura en el PSOE. "La honestidad y la generosidad mostrada con este paso a un lado ha permitido avanzar en este cambio, en este rearme ideológico que pretende un cambio de rumbo cimentado sobre la solidez de nuestros valores", ha relatado.

Creo que estamos haciendo un proceso de renovación importante

Durante su comparecencia ante los medios en la sede del PSOE de Soria, Carlos Martínez ha asegurado que no ha recibido presiones de ningún tipo para dar este paso en su carrera política. "No entiendo que sea el candidato de Ferraz ni de nadie, no soy Sanchista ni Tudanquista, soy socialista", ha defendido.

De este modo ha rechazado el "mantra falso" de que "Castilla y León es de derechas". "Hay que ser capaces de poner un proyecto político capaz de ilusionar a la ciudadanía y ese es el reto", ha subrayado, tras lo que ha incidido en su apuesta por el municipalismo, ya que, a su juicio, las entidades locales deben tener "voz propia y protagonismo para el nuevo tiempo".

El precandidato ha reconocido que asume su liderazgo desde el partido con menos militantes de la Comunidad como es el de Soria pero que está "unido por valores asentados en el pasado y con respuestas eficaces al día a día", además de "voluntad y creencia en la tierra" para hacer en Castilla y León "lo que ya se ha hecho en Soria". "Creo que estamos haciendo un proceso de renovación importante, un proceso de cambio desde la unidad férrea", ha reseñado.

"El trabajo de la secretaria general y de sus equipos se va a desarrollar en sus territorios, hay que pisar el terreno", ha señalado el alcalde de Soria, quien ha insistido en la magnitud del reto al que se enfrenta en el que es necesario trabajar en equipo. "Una persona es imposible, necesitamos nueve ejecutivas trabajando al 100%, se pueden hacer las cosas distintas a los 40 años que llevamos de políticas de derechas", ha manifestado, tras lo que ha abogado por trabajar para equilibrar el territorio, lo que será "uno de los ejes vertebradores del nuevo proyecto político".

Adelanto electoral

En su intervención se ha referido a la posibilidad de que haya un adelanto electoral en la Comunidad, una decisión que, como ha explicado, "tomará Mañueco cuando más le interese". "Mientras tanto, nosotros a lo nuestro, a trabajar y a pisar la tierra y a ponerle ganas para revertir la situación", ha señalado. Así, ha reconocido que ve a Mañueco "muy cómodo en el cargo".

Asimismo, se ha referido al resultado de las últimas elecciones autonómicas en la que Soria ¡YA! logró tres procuradores por la provincia frente a uno para el PSOE y otro para el PP para defender que los localismo "no llevan a ninguna parte".

Proceso

Martínez ha anunciado su precandidatura este martes, día en el que se cierra el plazo para la presentación de precandidaturas a las Primarias y, por el momento, él es el único candidato a ocupar este cargo y, de no haber más, sería ratificado como secretario autonómico en el Congreso Autonómico del PSOE que se celebrará el 22 y 23 de febrero en Magaz de Pisuerga (Palencia).

Carlos Martínez, nacido en 1973 en Soria, ha ocupado al Alcaldía de Soria desde 2007 y desde 2011 ha revalidado su candidatura con mayoría absoluta en la capital soriana.