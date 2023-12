Borja Sémper descarta la renovación del CGPJ: "No nos fiamos de Pedro Sánchez"

Llamamiento del Partido Popular (PP) a todos los partidos, en particular al PSOE, para que vuelvan al espíritu de la Constitución, en las vísperas del 45 aniversario de la Carta Magna. El portavoz popular, Borja Sémper, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dé lecciones.

Sémper también ha calificado de disparate que Sánchez haya acusado al PP de practicar "lawfare" por, a su juicio, negarse a renovar el Poder Judicial, cuyo consejo general cumple este lunes cinco años en funciones.

Según el portavoz popular, Sánchez es la persona menos indicada para hablar de 'lawfare' y el Poder Judicial. De hecho, Sémper ha vuelto a denunciar que el presidente del Gobierno pretende que el poder político también controle a los jueces.

Queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada

"No vamos a poner al zorro a controlar las gallinas. Lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero. Queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada en fondo y forma, y es lo que queremos profundizar", ha explicado Sémper.

"Creemos que mejora la separación de poderes si los políticos metemos la menos cuchara posible en el órgano de elección de los jueces", ha añadido el portavoz del PP. Por ello, apunta que no habrá renovación del CGPJ, "entiéndalo, no nos fiamos de Pedro Sánchez, porque miente", ha destacado. "Si no hay reforma, no hay renovación", ha sentenciado.

Sin embargo, ha comentado que se volverían a sentar a negociar si "el presidente Sánchez cambia su posición o vuelve a decir lo mismo que decía antes de ser presidente del Gobierno 'oiga estoy dispuesto a profundizar en la independencia del órgano de gobierno de los jueces y que sean los jueces los que elijan a los jueces'".

Censura las reuniones con Junts en Ginebra

Sémper ha anunciado que preguntarán en Europa y en el Parlamento por la "ignominia de las vergonzosas conversaciones en Ginebra" entre el PSOE y Junts, con un salvadoreño, Francisco Galindo, como mediador decidiendo el futuro de nuestro país.