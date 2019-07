Belén Hoyo, portavoz adjunta del PP: "Sánchez ha demostrado que no es de fiar"

"No nos vamos a abstener, porque Sánchez ha demostrado que no es de fiar", ha afirmado Belén Hoyo, portavoz del Partido Popular en el Congreso. "Hoy dice una cosa y mañana otra. No sé cuántas personalidades tiene y quiere conseguir algo que no es fácil conseguir. A veces se olvida del número de diputados que tiene en la Cámara", ha añadido.

Sobre Casado, Hoyo ha asegurado que "es el líder indiscutible de la oposición": "Casado ha demostrado que es un hombre con sentido del Estado y que tiene una idea clave para España. Sánchez, sin embargo, ha demostrado que no tiene un proyecto claro".

Por último, Belén Hoyo cree que PSOE y Unidas Podemos llegarán a un acuerdo final: "Creo que se van a poner de acuerdo. En Valencia llegaron a un acuerdo y en los últimos meses, pese a que no existía acuerdo de coalición, votaban todo juntos. Se sentían cómodos con ellos, los independentistas y nacionalistas".

