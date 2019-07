Casado carga contra Sánchez: "Llegó a la Presidencia a caballo de los socios que ahora le dan vergüenza"

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado en su turno de réplica contra Pedro Sánchez y su discurso de investidura, que ha durado dos horas y en el que no ha hecho referencia alguna ni a Podemos ni a Cataluña.

Con la intervención de Casado se ha reanudado este debate después de que Sánchez expusiera al mediodía ante el pleno del Congreso sus principales propuestas con el fin de conseguir la confianza mayoritaria de a Cámara.

El líder del PP ha cargado duramente contra Pedro Sánchez al comienzo de su turno de réplica al decirle que ha estado dos horas en la tribuna hablando sin ninguna referencia ni al problema territorial de Cataluña, ni a sus negociaciones con Podemos.

Dos horas sin ver el elefante morado con un lazo amarillo que está en medio del Hemiciclo", ha dicho.

Además, le ha acusado de no cumplir con el artículo 99 de la Constitución porque no ha expuesto su programa de gobierno, sino que sólo "ha traído un trampantojo de medidas".

También se ha referido a la petición de Sánchez al PP para que se abstenga y facilite su investidura: "nos ha exigido que no molestemos, que nos apartemos. Esto es una sesión de investidura, no de impostura, no se puede venir a exigir todo a todos a cambio de nada".

Casado ha dicho no entender las razones de Sánchez para no mencionar a sus posibles socios de gobierno y ha afirmado que él llegó a presidente "a caballo de los socios que ahora le dan vergüenza": "¿Se avergüenza de ellos o prefiere que se note un poco menos?".

También ha recordado la moción de censura y ha acusado a Sánchez ser "rehén" de sus socios: "cuando acabe esta sesión tendrá demasiados acreedores en su puerta y no podrá cumplir con todos ellos. Sabe que si cumple con ellos, rompe con España, pero si no lo hace, será un calvario para usted".

En su turno de réplica, Pedro Sánchez ha acusado a Casado de hablar como si no hubiera habido elecciones el 28A en las que "la ciudadanía española fue bastante clara: querían un gobierno progresista liderado por el PSOE".

Además, le ha espetado que su partido sólo tiene dos opciones: gobierno sí o gobierno no, gobierno sí o elecciones, y le ha instado a decidir qué es lo que quiere hacer. "No les pido que voten a favor o digan 'sí' al Gobierno, sino que se abstengan y faciliten la constitución de un gobierno en España", ha dicho Sánchez.

El candidato socialista ha dicho que según todas las encuestas, los votantes 'populares' piden al partido de Casado que faciliten la constitución del Gobierno y hagan una oposición responsable.

En su contraréplica, ha espetado a Sánchez no estar a la "altura" de ser investido presidente del Gobierno.

