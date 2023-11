Ayuso no invita a ningún ministro del Gobierno al acto de celebración del 45 aniversario de la Constitución

Continúa el desencuentro entre el Gobierno nacional y el Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tras la inauguración de la línea de AVE a Asturias a la que la presidenta regional no fue invitada. Díaz Ayuso no solo expresó su descontento con esta decisión del Ejecutivo, pues ha decidido, además, devolver "el golpe": el Ejecutivo no invitará a ningún Ministro del Gobierno al acto de celebración del 45 aniversario de la Constitución, que tendrá lugar el próximo lunes en la Casa de Correos de Madrid.

Ayuso cumple así con su intención de "no invitar nunca al Gobierno" a los actos que organice la Comunidad de Madrid, tras denunciar su "veto" en la inauguración del AVE que ya conecta Madrid y Asturias; sin embargo, sí que estará presente en el acto del 6 de diciembre el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que fue invitado al evento antes de que estallase la polémica entre la presidenta regional y el Ejecutivo Nacional. Fuentes estatales ya han confirmado a Europa Press la presencia de Martín

en el acto conmemorativo.

"Una vez enviada esa invitación, no es institucional y serio dar marcha atrás", han declarado fuentes del Gobierno madrileño a Europa Press, que añaden que "quien no ha sido invitado es el ministro o ministra que lleve la cosa territorial y otras autoridades del Estado". Esta figura está encarnada en el actual gabinete por el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres, que ocupa la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática.

El Delegado habla de "polémicas tremendamente artificiales"

El delegado del gobierno ha querido rebajar la tensión con la respuesta que ha ofrecido a los periodistas antes de la entrega de los Premios Meninas contra la violencia de género: Martín ha hecho un llamamiento al respeto, a la colaboración y a la "cooperación institucional" entre la administración territorial y nacional frente a las "polémicas tremendamente artificiales" que considera que está alimentando el Gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Este episodio se suma a las polémicas que, en la recién inaugurada investidura, están marcando las relaciones entre la Comunidad de Madrid y Moncloa: hace tan solo unos días, la Comunidad de Madrid presentó un recurso ante al Tribunal Supremo con respecto al Plan Hidrográfico del Tajo y Ayuso acusó al Gabinete de Pedro Sánchez de poner en peligro el abastecimiento de agua de la Comunidad con el impulso de este plan. Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, afirmó que el recurso del ejecutivo regional es "una ocurrencia" que busca "irritar a la gente", y que se ha presentado fuera de plazo.