Ayuso promete la "mayor" rebaja fiscal en Madrid en los próximos cuatro años

En su intervención en el debate de investidura en la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha apostado por la mejora de la educación y la libertad, la conversión de Madrid en la región mejor digitalizada de Europa, la lucha contra la soledad y la despoblación, así como la conciliación del trabajo y la natalidad.

La salud universal; la seguridad; el medio ambiente y la sostenibilidad; la igualdad de la mujer y la diversidad integradora; junto a la libertad como base de la acción política son otros de los desafíos que ha expuesto la candidata del PP.

Díaz Ayuso ha destacado que su programa es fruto de negociaciones largas y de acuerdos "responsables y transparentes entre grupos parlamentarios que han sabido anteponer el interés general de los madrileños a sus propias posiciones".

"No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. En política, los grandes logros nunca fueron fáciles de conquistar", ha remarcado.

La candidata del PP ha agradecido al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, su "generosidad en el apoyo a este proyecto que hoy comienza", así como al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, su actitud en el proceso de negociación que se ha mantenido durante las últimas semanas.

Ha mostrado su deseo de que "las legítimas discrepancias nunca cieguen nuestra capacidad de dialogar lealmente".

Su Gobierno, ha dicho, "nace del pacto, está llamado al diálogo permanente, a la búsqueda de objetivos comunes con soluciones de amplio espectro", que no dejará fuera a los votantes de los grupos que no les apoyan porque "un gobernante debe de trabajar para todos, no solo para una parte".

"Con el apoyo de los tres grupos parlamentarios, gobernaremos para todos", ha aseverado.