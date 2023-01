Ayuso pide lograr mayorías el 28M para que "ningún rincón" sea "sustento del sanchismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un mensaje a los electores instigándoles de lograr un resultado de mayoría en todos los municipios para no tener "sustento del sanchismo" en "ningún rincón" y así poder desbancar a Sánchez de su proyecto totalitario.

Así ha comentado Ayuso en el acto de presentación de los candidatos a las alcaldías de las provincias donde ha lanzado mensajes de apoyo y ánimo a sus compañeros para terminar con las "sucursales" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para les ha recomendado "unir sensibilidades" de las políticas liberales y conservadoras.

"No se trata de ser de izquierdas o de derechas"

"Necesitamos alianzas, son tiempos de aperturas pero no estamos para entrar en provocaciones ni en diferencias", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid ante el escándalo producido por las medidas antiabortistas de Castilla y León, donde el PP gobierna junto a Vox. No se trata, explica, de "ser de izquierdas o de derechas sino de convencer a más gente en torno a un proyecto ilusionante, bravo y positivo". Ante ello, ha declarado que "esta es la batalla que se viene librando desde hace décadas y esto solamente lo vamos a ganar si dejamos miedos y egos y entendemos el momento trascendental".

El PP "debe jugar a la grande"

Según la presidenta del PP en Madrid, este es "un partido ganador que como en el mus debe jugar a la grande". "Todos nos miran y tenemos que saber qué nos dividió para saber como ser fuerte y ser alternativa", ha recalcado en un año electoral que "va también de una España real y más cansada más que nunca de discursos de enciclopedia hueca".

Ayuso se ha referido a los agricultores a los que se le devalúa su producto, a los autónomos que dejan su actividad para opositar ya que "se lo ponen difícil", a los jóvenes que piensan en irse de España creyendo que es "un país de pandereta" y a las familias en paro "que no salen en las cuentas del Gobierno". A su vez, ha criticado al Ministerio de Igualdad por existir mientras el sistema falla "una y otra vez" mientras las mujeres se plantean en si deben denunciar o no a su agresor por leyes "chapuceras".

Para finalizar ha remarcado que: "Sé que nos quieren enfadados y enfrentados, comparándonos con una manifestación independentista. Pero esa España en blanco y negro que pintan no es la nuestra y no funciona, estamos muy por encima del proyecto totalitarista", por lo que "no van a encontrar un PP ni enfadado ni sufriendo ni gritando, pero lo vamos a hacer con bravura, alegría e ilusión y llenando de entusiasmo todos los rincones de España".