El aviso de Pablo Iglesias tras la victoria de Donald Trump: "Toca radicalizarse"

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se ha proclamado este miércoles ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos con un total de 277 votos electorales tras adjudicarse el estado de Wisconsin, según las proyecciones de los principales medios del país.

El expresidente ya se había atribuido la victoria frente a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris durante un mitin ante sus seguidores en Palm Beach (Florida), tras obtener buenos resultados parciales y ganar el voto popular, según el escrutinio preliminar.

Será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente vuelve a serlo (ya gobernó entre 2017 y 2021) después de perder unas elecciones (las de 2020) y también la primera ocasión en que un criminal convicto llega a la Presidencia del país.

La victoria de Trump ha generado una oleada de reacciones, entre las que no ha podido faltar la de Pablo Iglesias. El exlíder de Podemos ha calificado en su cuenta de X (antes Twitter) las elecciones de EEUU como una "lección importante para la izquierda española".

Regalarle el juego a la ultraderecha

Ha señalado además que "pensar que funcionará el 'salvemos a Sánchez para que no gobierno el PP con Vox' es regalarle el tablero de juego a la ultraderecha'". Por último, ha señalado que "Toca radicalizarse, no buscar un centro que no existe".