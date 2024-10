Así es la reforma legal que podía rebajar la pena a decenas de etarras: 'Txapote' y 'Gadafi' entre los beneficiados

La reforma legal que puede beneficiar a casi medio centenar de etarras se aprobará y publicará en el BOE a pesar de que no cuente con el apoyo del Senado debido a un "error generalizado"del Congreso de los Diputados, donde se tramitó sin incluir ningún veto ni enmienda.

Desde el PP, el portavoz Borja Sémper ha afirmado que esto se debe a un "error generalizado en el que ha incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados" y ha acusado al Gobierno de llevar a cabo un "engaño" y una "jugarreta".

"Es recurrente que el Gobierno somete a consideración del Pleno, a través de leyes que no tienen nada que ver, enmiendas. Y esto hace que el proceso legislativo no sea transparente, no sea claro, no sea limpio, que todo esté sujeto a artimañas, a subterfugios, a te cuelo por aquí una enmienda en esta ley que no tiene nada que ver", ha criticado.

Sémper, además, ha explicado que les "preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España. Es verdaderamente doloroso".

El Gobierno coló en la modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales la enmienda para derogar la disposición adicional que impedía a los etarras condenados antes de 2010 descontarse las penas cumplidas en Francia.

Sin que nadie en el Congreso advirtiera lo que se estaba votando, esta reforma legal, que está a punto de salir adelante, rebajará hasta 400 años de cárcel las condenas de 44 etarras.

Está previsto que la norma se debata este martes, aunque el PP baraja todas las opciones para intentar retrasar esta aprobación que solo podría pararse si el Gobierno la retira, ya que la mayoría absoluta del PP en el Senado no podría evitar que saliera adelante por venir del Congreso sin vetos ni enmiendas.

Históricos dirigentes podrían ser excarcelados en los próximos meses

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha advertido de que la reforma en cuestión podría beneficiar a históricos dirigentes de ETA, que podrían ser excarcelados en los próximos meses adelantando su liquidación de condena al descontarse los años de prisión en Francia. También se recortarían los plazos para acceder al tercer grado y a la libertad condicional.

Según cálculos de la AVT, Xabier García Gaztelu 'Txapote', asesino de Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica o Miguel Ángel Blanco, entre otros, podría ver cómo su pena se reduce más de seis años, por lo que podría ser excarcelado durante 2025.

También en 2025 podría salir de prisión José Javier Arizkuren Ruiz 'Kantauri', asesino de Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García, que vería su condena rebajada en siete años y ocho meses.

Otro de los beneficiados por la reforma sería Juan Carlos Iglesias Chuzas 'Gadafi', que pasó en cinco años y siete meses de prisión en Francia, por lo que su excarcelación, prevista en un principio para 2038, se adelantaría a 2033.

"Nadie les ha engañado"

El presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, ha cargado contra su propio partido y contra Vox por avalar en el Congreso esta reforma legal.

"El proceso ha sido totalmente transparente desde el principio. Ambos partidos deberían haber presentado votos particulares para el debate en el Pleno y exigir la vuelta al texto anterior a la enmienda de Sumar que exigía la derogación de disposición adicional única de la ley (...) No tiene disculpa, nadie les ha engañado", ha explicado en declaraciones a EFE.

"No se entiende cómo no han estado pendientes de un asunto que afecta tanto a la política penitenciaria de los asesinos de ETA (...) Los españoles les eligieron para parar al Gobierno y a su connivencia con el partido de ETA", ha sentenciado.

Por otro lado, también se ha pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha destacado que la tramitación parlamentaria de esta ley ha sido "absolutamente pacífica".

"Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción, por el PP, por VOX, por todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley", ha subrayado.

El titular de Justicia ha pedido que se deje trabajar a las Cortes y ha defendido esta reforma que garantizará que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España.