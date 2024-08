El PP asegura que "el problema" de Sánchez "no es la oposición", sino que está "cercado por la corrupción"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, aseguró este jueves que "el problema" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no es la oposición", sino "que está cercado por la corrupción" y denunció que "en vez de dar explicaciones se escuda en tratar de convertirse en una víctima no se sabe muy bien de qué".

Así lo indicó Tellado en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, haciendo alusión a la rueda de prensa realizada ayer por Sánchez en el complejo de La Moncloa donde hizo balance sobre este curso político y enmarcó el "no caso" de su mujer, Begoña Gómez, en la "frustración" de la oposición.

A su juicio, el presidente del Gobierno "está atenazado en ese discurso de que aquí no hay nada y lo cierto es que si no hubiese nada, él se encargaría de aclarar las dudas que tienen los partidos de la oposición aquí en las Cortes Generales, los medios de comunicación en las ruedas de prensa en las que no contesta y los jueces que le convocan a declarar en calidad de testigo y no colabora".

Sin embargo, Tellado denunció que el presidente del Ejecutivo "en vez de dar explicaciones sobre los casos que se le imputan a él, a su entorno familiar, personal, al partido y al Gobierno" se dedica a "poner en cuestión la legitimidad de quien le ha denunciado".

"Sánchez tiene que saber que su problema no es el PP, no es la oposición", incidió.

"Su problema", explicó, "es que hay un Juzgado de Madrid que investiga a su mujer y la tiene imputada por delitos de corrupción y tráfico de influencias; además, la Universidad Complutense de Madrid ha denunciado a su mujer por apropiación indebida" y "su problema es que hay un juzgado en Badajoz que investiga a su hermano".

Otros "problemas", dijo, son "que la Audiencia Nacional investiga contrataciones de su Gobierno y de comunidades gobernadas en aquel momento por el PSOE" y que "la Fiscalía Europea Anticorrupción investiga a varias comunidades por el uso de fondos que han podido dar lugar a comisiones ilegales que fueron a dar a empresas cercanas a Sánchez, su familia, y al entorno de su partido".

A su vez, subrayó que el "problema" de Sánchez es "que tiene un fiscal general del Estado que está siendo investigado por el Tribunal Supremo y que se ha convertido en una especie de abogado de familia de los Sánchez-Gómez". Además, señaló que no sabe si Manos Limpias, que denunció a Gómez, es "una organización ultraderechista", pero sí sabe que "hay sospechas firmes de que este Gobierno tiene las manos sucias".