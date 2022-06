Arrimadas anuncia un proceso de "refundación profunda" de Ciudadanos

LEER MÁS Estos son los dos únicos municipios en los que ha ganado Ciudadanos

Inés Arrimadas ha anunciado que deja su cargo a disposición del partido y confirma que habrá una refundación de Ciudadanos. Esta decisión viene dada una semana después de las elecciones en Andalucía en la que la formación que ha quedado fuera del parlamento.

Descarta dimitir

Asimismo, Arrimadas propone una refundación profunda del partido para volver a ilusionar a los votantes y conectar de nuevo con los españoles. La líder de la formación naranja ha explicado que tenían dos opciones:

Dimisión en bloque de la Ejecutiva Nacional

Refundación profunda del partido

Pero descarta dimitir por ser la opción "más sencilla y más cómoda" y aunque tiene el discurso en la cabeza, van a optar por seguir impulsando el partido.

"Este partido nació en Cataluña cuestionando cosas que nadie se atrevía a cuestionar. Este partido nació en Cataluña siendo más valiente que ningún otro partido político. Este partido nació en Cataluña atrayendo a la política a personas que nunca habríamos pensado estar en un escaño o estar en una lista electoral. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer, así es como se va a refundar este partido: volviendo a hacer lo mismo que sabemos que podemos hacer porque ya lo hicimos hace apenas 15 años", ha comentado Inés Arrimadas.

Los españoles no están esperando un listado de cargos, están esperando soluciones a sus problemas

Asimismo, la líder de la formación naranja ha añadido: "También quiero que este partido se dedique a mirar hacia fuera y hacia el futuro, no solamente hacia atrás y hacia dentro. Porque los españoles no están esperando un partido que solo debata sobre sí mismo. Los españoles no están esperando un listado de cargos. Están esperando soluciones a sus problemas y un partido que les represente no solo a la hora de hablar en una institución, sino a la hora de votar en unas elecciones".

