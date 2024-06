El PP aprueba una resolución para que Page pueda cesar a los miembros del PSOE C-LM que votaron a favor de la amnistía

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que la Junta Directiva Autonómica del partido ha aprobado una resolución para pedir a Emiliano García-Page que cese a los diputados y senadores del PSOE de la región que votaron a favor de la Ley de Amnistía y de los pactos de Pedro Sánchez con Junts.

Así lo ha indicado durante su intervención en este órgano, junto a la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, y la secretaria general autonómica del PP, Carolina Agudo, donde ha lamentado que hayan sido siete parlamentarios socialistas castellanomanchegos en el Congreso los que hayan votado 'sí' a esta Ley, según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha recordado que estos diputados nacionales son Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE-CLM; Cristina López, portavoz del PSOE de Ciudad Real, Isabel Belén Iniesta; Jesús Mayoral, miembro del Comité Regional del PSOE-CLM; Gonzalo Redondo, secretario general del PSOE de Alcázar de San Juan; Emilio Sáez, secretario local del PSOE de Albacete y representante del PSOE-CLM en el Comité Federal nacional del PSOE; Luis Carlos Sahuquillo, secretario general del PSOE de Cuenca y representante del PSOE-CLM en el Comité Federal nacional del PSOE y Alberto Rojo, miembro del Comité Regional del PSOE-CLM.

"Todos ellos han traicionado a Castilla-La Mancha y han faltado a su promesa de defender esta región", ha aseverado.

Por ello, ha incidido en que, si "de verdad esa traición hay que pagarla con una dimisión o cese, tal y como ha dicho Page, hoy propongo que esta Junta Directiva inste al secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha a que cese de inmediato a los ocho diputados de sus cargos en el PSOE regional e inste a que se haga lo propio con los que tienen cargos provinciales".

Además, ha instado a que Page cese a los dos senadores nombrados por el PSOE-CLM en las Cortes regionales porque también han "traicionado a la región con su voto" como son Juan Ramón Amores y Pilar Zamora.

"Y lo haremos porque creemos que en política no todo vale. Y no se puede estar continuamente engañando a los ciudadanos diciendo unas cosas y haciendo otras", ha aseverado, ya que "si Page no lo hace, no cesa a los traidores, estará demostrando que miente cada vez que habla y que lo hace a propósito, con el fin de engañar a los castellanomanchegos de buena fe que creen que es una cosa, cuando la realidad es muy distinta".

Núñez ha añadido que Page "sólo dedica sus esfuerzos a poner en marcha su teatrillo que es hacer como que discrepa de su jefe Sánchez, pero a la hora de la verdad, cuando hay que votar y tomar decisiones, hace lo que Sánchez pide", que es votar a favor de los pactos con el independentismo, de la amnistía, de la Ley del Sólo sí es sí, y de todos los acuerdos que provocarán un perdón de la deuda de 15.000 millones de euros de Cataluña o una financiación especial para esa región.