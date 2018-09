El PP apoyará a Sánchez si en el Valle de los Caídos se opta "por la concordia"

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo de los populares a las iniciativas que se lleven a cabo en el Valle de los Caídos que vayan "en dirección de mantener la concordia", y no de reabrir heridas del pasado.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Cosidó, que se ha referido así a la decisión de Sánchez de plantear que el Valle de los Caídos sea una cementerio civil y no un museo de la memoria, ha insistido en que el PP respaldará todo lo que vaya en dirección de mantener "el espíritu de la Transición" pero se mostrará en contra de todo lo que sea "revisar" y reabrir heridas.

No obstante, ha reconocido que no conoce exactamente la propuesta del Gobierno y cuando la conozcan adoptarán una posición. En este sentido y al término de la Diputación Permanente, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha señalado que el Gobierno "está abierto a escuchar las opiniones del resto de los grupos para que lo que haya que hacer en el Valle de los Caídos se haga desde el consenso y liderado por todos los grupos parlamentarios".

Gil ha precisado que lo que quiere el Gobierno es "exhumar los restos de Franco del lugar en el que nunca tuvieron que estar porque Franco no fue un caído, murió en la cama y no puede estar en un lugar preeminente". Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, en declaraciones a los medios tras la Junta de portavoces, ha señalado que "lo relevante" es que en España "no haya símbolos honoríficos para una dictadura de 40 años, que debe quedar en el pasado".

A la espera de hablar con el PSOE, Espinar ha avanzado que lo que realmente importa es que el Valle de los Caídos "no sea el último monumento en Europa a las dictaduras fascistas que gobernaron en el siglo XX. En Alemania e Italia eso sería impensable".