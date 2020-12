El análisis de Vicente Vallés sobre la división del Ejecutivo por la Monarquía: "El mismo Gobierno defiende y ataca a la Corona"

Tras una semana particularmente difícil para la Corona y en medio de la polémica que afecta a Juan Carlos I, Felipe VI, junto con Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han presidido este viernes en el Palacio de El Pardo la reunión de la fundación Princesa de Girona.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios en Bruselas después del Consejo Europeo, donde se le ha preguntado por la polémica de don Juan Carlos y por los ataques desde su Gobierno a la jefatura del Estado.

Esto se debe a que Unidas Podemos, el otro partido que conforma el Gobierno de la nación, ha elaborado un montaje de imágenes de miembros de la Casa Real con la banda sonora la música de una famosa serie de televisión 'Narcos' y subirlo posteriormente a sus redes sociales. La formación morada, además, ha puesto en marcha la petición formal para crear una Comisión parlamentaria que investigue a Juan Carlos I y las tarjetas opacas.

Los socios de Sánchez han vuelto a dejar claras sus posturas republicanas, con las declaraciones que Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ofrecía este viernes en Twitter: "El horizonte republicano acabará llegando más pronto que tarde porque es una cuestión de modernización de España y de progreso".

Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido que se está juzgando a una persona y no una institución y ha apoyado sin fisuras al rey Felipe VI. No obstante, el presidente no ha desautorizado a Podemos: "Somos dos partidos distintos, venimos de culturas diferentes", ha señalado.

"Podemos se lanza contra la monarquía parlamentaria, mientras el PSOE defiende a la monarquía parlamentaria. El mismo gobierno ataca y defiende a la Corona", ha valorado el periodista y presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Valles.