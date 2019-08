Cayetana Álvarez de Toledo pide a Ciudadanos que mediten una "coalición en común" con el PP

CREE QUE NO HABRÁ GOBIERNO CON SÁNCHEZ

Mientras Génova ha mantenido el pedaleo sobre la propuesta de Teodoro García Egea de un candidato alternativo a Pedro Sánchez, su portavoz en el Congreso ha vuelto sobre la idea de una coalición con Ciudadanos. Cayetana Álvarez de Toledo la denomina "la coalición por lo común".

Y es que ha pedido a la formación naranja que medite profundamente sobre su rechazo a sumar fuerzas sobre quienes piensan lo suficientemente parecido. Entiende que con Sánchez no habrá Gobierno por no haber mayoría de izquierdas.

Por ello, Álvarez de Toledo defiende que el PP solo se abstendría que si Sánchez deja de ser Sánchez. No obstante, en Génova prefieren no distraer la atención: Pablo Montesinos afirma que el PP "se va a abstener y no facilitar la investidura de Sánchez", manteniendo "la coherencia hasta el final", aunque comenta que los populares tenderán la mano en pactos de Estado.