Alsina, sobre el "marciano" 'no' de Sumar a la ley del suelo: "Votó a favor en el Consejo de Ministros"

El Gobierno ha solicitado la retirada del orden del día del Pleno del Congreso la reforma de la Ley del Suelo ante la falta de apoyos parlamentarios y para que la norma "no se vea afectada por la situación electoral", según han informado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El Ministerio asegura que "se trata de un proyecto de ley que se tramitó con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España" y traslada la responsabilidad de la no aprobación al PP, un partido "con falta de sentido de Estado".

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo dijo que no ayudaría al PSOE cuando le faltaran sus aliados independentistas, ya que los socios de Gobierno (Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV) también anunciaron su intención de votar contra el proyecto.

En 'Más de uno', Carlos Alsina y el resto de tertulianos han debatido sobre lo "marciano" que es que el principal socio de Gobierno, Sumar, vote en contra de un proyecto de ley al que ya ha dado el visto bueno en el Consejo de Ministros: "Este es un proyecto de ley del Gobierno, no del PSOE y ha salido del Consejo de Ministros, pero cuando llega al Congreso, Sumar dice que a ellos no les gusta. ¿Pero no son ustedes los que lo han enviado al Congreso?".

Inicio de la campaña electoral

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han vinculado la decisión con el "inicio de la campaña electoral", y han señalado que han retirado el proyecto para en un futuro "garantizar su tramitación".

Con ello, el Ejecutivo evita otra derrota parlamentaria a las puertas de las elecciones europeas después de que el Congreso tumbara la ley del proxenetismo.

El Gobierno, que estaba abierto a mejorar el texto en el plazo de enmiendas ya que entendía que España no podía dejar pasar esta oportunidad para resolver este problema en el urbanismo, quería con esta reforma dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos evitando su anulación total por defectos de forma que son subsanables, a diferencia de lo que ocurre actualmente.