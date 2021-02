Almeida ironiza con que Monedero sea la "esperanza" de la izquierda para la Alcaldía

José Luis Martínez Almeida se ha referido este sábado, preguntado por los periodistas en una visita al barrio de Guindalera (distrito de Salamanca), a la noticia de que el juez que investiga la gestión de Podemos cree que, como refleja un informe de la Policía, el cofundador de Podemos elaboró una factura "falsa" para justificar que recibió 26.200 euros de la consultora Neurona poco antes de que ésta firmase el contrato electoral de 2019.

Así se refleja en el sumario sobre la pieza secreta que abrió en septiembre de 2020 el magistrado titular el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, tras levantarse recientemente el secreto de las actuaciones.

"De Monedero qué vamos a decir. Creo que todos somos conscientes ya de que si no tuvo un delito fiscal fue porque regularizó, porque obviamente lo que hizo fue defraudar un dinero a la Hacienda pública, declararlo como sociedad, no declararlo como persona física, y por tanto ya tiene experiencia, igual que su partido, que es un partido imputado", ha dicho.

Por tanto, "creo que la credibilidad que tiene Podemos, que tiene Juan Carlos Monedero, y que tiene Pablo Iglesias, desde luego es absolutamente nula", ha manifestado el regidor y portavoz de los 'populares'. Almeida ha acusado a la formación morada de "atacar, difamar, insultar, criticar al poder judicial" cuando "hay una resolución que no les gusta", por lo que ha augurado que al juez Escalonilla "le espera en estos días" unas "hordas de podemitas que se lancen contra su resolución" y digan "absolutamente de todo, apoyados y sostenidos precisamente por Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero".

Acusa de defraudador a Monedero

"Pero por ahora", ha continuado diciendo, "lo que está claro es que Juan Carlos Monedero ya fue un defraudador, y por tanto no nos debe extrañar que pueda volver a defraudar". Asimismo, ha ironizado con que Monedero "es la gran esperanza de la izquierda para recuperar la Alcaldía de la ciudad de Madrid en el año 2023".

"Pues qué quieren que les diga, así de mal está la izquierda en Madrid. Así está de desmontada si Juan Carlos Monedero va a ser el pegamento que una a la izquierda para tratar de recuperar la Alcaldía. De verdad, saber primero que no es la persona más indicada precisamente, y que en segundo lugar la Alcaldía de Madrid se gana en el día a día, no con nombres y no con debates entre ellos, sino con soluciones para los madrileños", ha apostillado Almeida.