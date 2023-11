Alberto Núñez Feijóo: "Comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno es corrupción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán y ha subrayado que "cambiar votos por impunidad es corrupción y comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno es corrupción".

Feijóo ha aludido así al pacto entre PSOE y ERC para la amnistía del procés y a la condonación de 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña durante su discurso en el XVI congreso del PP vasco, donde ha reivindicado a su formación como la "alternativa constitucional al PSOE".

"Me repugna que Sánchez mercadee con los dineros de los ciudadanos para llegar a la Presidencia del Gobierno, me repugna que indulte a los corruptos, me repugna que rebaje penas de la malversación de fondos y que premie con mejor financiación a aquellos que han gastado más", ha subrayado.

Feijóo pide que cada uno pague lo que debe y considera que pagar lo que han gastado los demás para ser presidente del Gobierno "no es ser progresista, es ser reaccionario" y es una "injusticia".

El presidente de los populares ha acusado además al PSOE de crear "castas políticas que pueden delinquir, que pueden corromper, que pueden utilizar el dinero, que es de todos y que no les pasa nada" solo porque "necesitan un puñado de votos".

Argumenta Feijóo que nadie en el PSOE se atreve a criticar estos pactos y que "todo el que tiene una nómina del PSOE está callado" por lo que le "toca" al PP denunciarlo.

Feijóo también ha criticado los pactos del PSOE con EH Bildu

Feijóo, que ha reivindicado al PP vasco como la alternativa "constitucional" al PSOE, la alternativa de gestión frente al PNV y la alternativa "moral" ante EH Bildu ha denunciado también que los nacionalistas vascos admitan la condonación de una deuda que supera la totalidad de Euskadi.

Feijóo también ha criticado los pactos del PSOE con EH Bildu, del que dice que podría ser distinto y pertenecer a la izquierda soberanista, pero para el que pide un cordón sanitario "mientras no cambie", porque sigue siendo lo mismo y no condena los homenajes a etarras y llevó a condenados por delitos de sangre en sus listas.

"No hay reconciliación cuando una parte aspira que se le perdone sin pedir perdón (...) Nosotros sabemos perdonar, pero no vamos a olvidar, porque olvidar a las víctimas es inmoral. Los muertos viven en la memoria de los vivos (...) aquel político que no tenga en su memoria a los muertos no es un político al que debamos prestar atención, ni siquiera respeto", ha recalcado.