Aguado insiste en que solo negociará con el PP aunque hablará con todos, incluido Vox

Asegura que Gabilondo "no se sentará en la Puerta del Sol" y cierra la vía Valls en la ciudad de Madrid como pedía ayer Carmena .

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que únicamente negociará un programa de gobierno con el PP para el Ejecutivo regional pero se sentará a hablar con todas las fuerzas políticas, incluida Vox, para plantearles que acepten el acuerdo que alcance con los populares.

Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios de comunicación este domingo para apuntar que será Vox el que tiene que decidir si acepta el pacto de gobierno que sellen PP o Cs o, por el contrario, lo rechazan y optan por hacer presidente al candidato socialista, Ángel Gabilondo.

También ha manifestado que no habrá negociación con el PSOE para la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid porque, a su juicio, Gabilondo no rechaza públicamente las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por tanto apoya sus "guiños al separatismo". "El señor Gabilondo y sus socios de Podemos y Errejón no se sentarán en la Puerta del Sol", ha remachado.

Aparte, el líder de Cs Madrid también ha descartado que en la capital se pueda producir la vía abierta por el candidato BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, de ceder sus escaños a la lista más votada, como ayer solicitaba la regidora en funciones de Madrid, Manuela Carmena.

En este sentido, Aguado ha subrayado que el bloque de centro-derecha tiene más escaños en la ciudad y ello implicará que el "populismo" será desalojado del Palacio de Cibeles si se logra un acuerdo.

El candidato de Cs se ha mostrado "convencido" de que "va a fructificar" la vía de pactar con el Partido Popular y obtener el apoyo de Vox, por lo que no ha planteado ningún otro posible escenario alegando tener, en su conjunto, "dos escaños más para evitar que Sánchez con el PSOE, con Errejón y con Podemos entren el gobierno de Madrid".

En alusiones a la formación de Rocío Monasterio, Aguado ha asegurado que no tiene "ningún problema en hablar con todas las formaciones políticas", si bien ha aclarado que "otra cosa es negociar un gobierno", por lo que ha insistido que negociarán "con el PP y solo con el PP".

Así, para obtener el respaldo del partido dirigido por Santiago Abascal, Aguado aspira a que el programa que articulen "no suscite rechazo por parte de ningún otro partido político", y que "corresponde a decidirlo a Vox" si lo "apoyan y no lo bloquean", o si, por el contrario, prefieren que "gobiernen Gabilondo y Errejón".

Aguado ha explicado que han tenido ya "un primer contacto informal" con Isabel Díaz Ayuso, en relación a la formación de gobierno y asuntos de programa y ha insistido en que el PP es su "socio preferente hoy por hoy para negociar el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid".

En este sentido, ha hecho hincapié en "elaborar un programa tan atractivo como para que el resto de formaciones políticas no puedan votar en contra", por lo que en las primeras conversaciones con los 'populares' ha asegurado que ya han empezado a hablar de asuntos de regeneración democrática, políticas económicas sanitarias y educativas, o las líneas de programa en materia industrial.

"Es evidente que los resultados de Cs en la Comunidad de Madrid han sido muy buenos, a diferencia del PP que se ha pegado un batacazo histórico que ha pasado de tener 48 diputados a tener 30", ha señalado Aguado al tiempo que celebraba que la formación naranja haya "subido un 50 por ciento el número de escaños" en la Asamblea, pasando de 17 a 26.

Según el candidato de Cs, "esto deja todo muy abierto en la Comunidad de Madrid" y ha priorizado "primero hablar de programa y proyecto político" y dejar "los puestos, presidentes, vicepresidentes y consejerías" a un segundo plano. Por eso, también ha pedido "paciencia", tanto a grupos políticos como a ciudadanos, porque, en sus palabras, es importante sentarse a "hablar de todo y que la legislatura quede bien atada para que sea fructífera y útil".

Aguado también ha cargado contra Pedro Sánchez y sus negociaciones con nacionalistas e independentistas, como en el caso de Navarra que le han "tendido la mano públicamente al PNV y a Bildu", en vez de optar por lo "razonable" y "apostar por un pacto entre constitucionalistas", además de recriminar el silencio de los barones del PSOE y especialmente el del candidato socialista a la Comunidad, Ángel Gabilondo, a quien le ha recordado que "quién calla otorga".

"El señor Gabilondo es uno mas de los que no se atreve a decir nada por lo que apuesta por este tipo de políticas y planteamientos. Yo en la Comunidad de Madrid no quiero ningún presidente autonómico que haga guiños al separatismo y que calle ante este tipo de planteamientos", ha lanzado.

Asimismo, ha arremetido contra la "actitud de condescendencia" de los socialistas con los independentistas y "regalarles gobiernos", y ha aludido a ejemplos como el Ayuntamiento de Reus, el pacto con la CUP y ERC en el Consistorio de Badalona o el haber "permitido" gobiernos de nacionalistas en Baleares y Valencia.

"En Navarra podríamos conseguir un cambio importante, ha ganado una lista de forma mayoritaria constitucionalista y lo lógico y lo sensato sería que gobernara", ha expuesto al tiempo que ha lamentado que "siempre que tiene ocasión Sánchez prefiere aliarse con los nacionalistas y los separatistas en lugar de mirar al centro y buscar un pacto entre consititucionalistas".