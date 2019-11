Una parlamentaria de EH Bildu, a Urkullu: "Verle en San Mamés con el himno español "revolverá las tripas" a muchos"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que "malo" sería que Euskadi no aprovechara la oportunidad de que Bilbao sea sede de la Eurocopa de 2020 por los beneficios económicos y la visibilidad internacional que supondrá.

También ha vaticinado la posibilidad de que haya pitos y ha opinado que ese debería ser un momento para aprovechar y decir al mundo que aquí hay un país, que es Euskal Herria, que tiene derecho a animar a su selección.

Agirre ha remarcado que no se trata solo de un partido de fútbol, porque si así fuera no habría problema para que Euskadi tuviera su propia selección pero "España no quiere" y eso tampoco está en la reforma del Estatuto que se está abordando en el Parlamento, ha indicado.

Y "si no tenemos derecho a tener una selección propia, no vamos a tener derecho a decidir", ha insistido la parlamentaria de EH Bildu. Agirre ha emplazado a Urkullu a dar un paso adelante y decidir si quiere estar con la "mayoría de la gente de este país" o estar sentado en el palco de autoridades "detrás de Manolo el del bombo".

Urkullu ha hablado de "oportunidad" para Euskadi, ha insistido en el gran eco y repercusión internacional que tienen este tipo de eventos y lo que ha supuesto la celebración de otros de estas características como la Final Four en Vitoria o el Mundial de Rugby en Bilbao y de su efecto "positivo".

Ha puesto el acento en todas "miles" de personas que visitarán Euskadi y en lo que eso supone para que el País Vasco sea colocado en el mundo y su cultura conocida. Ha remarcado que el Gobierno Vasco va a defender el "respeto", la

"libertad", la "convivencia" y las "expresiones de los sentimientos de la gente".