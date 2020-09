El abogado de Torra pide su absolución y reconoce que "no cumplió la orden" de la Junta Electoral

Gonzalo Boye, el abogado el abogado del presidente de la Generalitad, Quim Torra , pide su absolución porque no reconoce a la Junta Electoral como autoridad competente y apela a la libertad de expresión.

En el Tribunal que está revisando la condena de inhabilitación a Quim Torra por desobediencia. Por retirar fuera de plazo las pancartas y los lazos amarillos ignorando al Tribunal superior de Justicia de Cataluña. Lo tiene difícil porque él mismo reconoció su flagrante desobediencia. Su abogado ha pedido su absolución porque no reconoce a la Junta Electoral como autoridad competente y apela a la libertad de expresión.

"Claro que no cumplió la orden, no lo vamos a discutir", ha abogado el abogado de Torra, Gonzalo Boye, defiende que la Junta Electoral no era su órgano superior. Además, apela al derecho de participación política y también a su inviolabilidad parlamentaria. La compara con de Cayetana Álvarez de Toledo, que llamó terrorista al padre de Pablo Iglesias.

Boye avisa al Supremo, como suele ser habitual, de que lo siguiente es Europa. "Porque en el fondo una sentencia es buena en la medida que resiste el paso del tiempo y el peso de los recursos. La sentencia del TSJ de Cataluña no resiste ni el paso del tiempo ni el peso de los recurso y yo confío en que terminemos en esta sala y que esta sala ponga el derecho que es propio de esta sala y de la sala tercera para solventar una sentencia que jamás se debió de dictar", ha alegado.

Por otro lado, la fiscal pide la confirmación de la condena de habilitación para el presidente de la Generalitat de Cataluña.