El ABC pide abiertamente la dimisión de Mazón: "Debe irse ya"

"La contundencia del auto de la jueza de Catarroja hacen inviable políticamente la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana". Así de tajante es el editorial que 'ABC' lleva hoy a su portada con el titular "Mazón debe irse ya".

Este diario, que viene siendo muy crítico con Mazón desde que se produjo la riada, pide abiertamente la dimisión del presidente de la Generalitat tras la imputación de la consellera de Interior, Salomé Pradas, y a su número dos de Emergencias, Emilio Argüeso.

El editorial argumenta que la contundencia en la relación de los hechos que recoge el auto de la magistrada y la imputación de la consejera a la que el propio Mazón destituyó, hacen "políticamente inviable" su continuidad en el cargo.

A la investigación judicial se suman las constantes protestas de la sociedad valenciana por la "inacción" del Gobierno valenciano y las recientes declaraciones del presidente de Mercadona, Juan Roig, en las que culpa a "todas las administraciones" de incurrir en el desamparo de la población.

"Mazón es un problema para los valencianos"

Carlos Alsina opina en la tertulia de 'Más de uno' que, con el editorial de este miércoles, 'ABC' "le está diciendo a Mazón que es un problema para la sociedad valenciana y para la reconstrucción que dice estar liderando. Lo más útil que puede hacer es apartarse ya y dejar de intentar salvar el puesto".

Por su parte, John Müller, periodista de ABC, cree que es un editorial que "tarde o temprano había que escribir. Y mejor temprano que tarde". Para Müller la "estocada mortal" para Mazón fue mentir sobre la hora que llegó al Cecopi el 29 de octubre. Que dijera que llegó "pasadas las 19:30 h" cuando llegó a las 20:28 horas.

"Las inconsistencias sobre por qué no se actuó antes y el auto de la jueza de Catarroja, aunque en fase preliminar, tiene una contundencia que, desde el punto de vista político, hace aconsejable que Mazón dimita de su cargo", argumenta.

El periodista Antonio Casado destaca, además, la "parálisis" que sufrió la cosellera de Interior el día de la riada. Mazón estaba ilocalizable y, pese a los avisos, había dicho que "no era para tanto". La consellera no supo asumir el mando y "no quiso dar un paso adelante".

Por último, Marta García Aller considera que Génova "no está aplicando ninguna lógica". "Ya hay suficientes indicios para saber que cuanto más se retrase la retira de Mazón es peor", concluye.