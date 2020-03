El ministro de Transportes se muestra convencido de que se va a tener que prorrogar el estado de alarma decretado por el Gobierno para los próximos 15 días.

"Son quince días porque legalmente exige que sean quince días, pero es evidente que tendremos que prorrogar la situación, ya veremos con qué medidas. En 15 días, no creo que estemos con capacidad para ganar esta batalla", afirma.

José Luis Ábalos afirma que endurecer las medidas dependerá de la capacidad de las medidas ya tomadas y del cumplimiento de las mismas: "Si todos somos responsables y no banalizamos, evidentemente tendrán más efectos".

El ministro asegura que no tienen un calendario cierto: "Es evidente que si no tomamos medidas especialmente duras, frenar la propagación del virus y la incidencia que está teniendo en la salud y la vida de las personas no tendrían ningún efecto".

Ante la posibilidad de un cierre de fronteras, Ábalos explica que el "turismo es una actividad que tenemos que sacrificar". Esta medidas también está siendo muy demandada por los presidentes de las comunidades autónomas limítrofes con otros estados.

"Ya hay algunas decisiones que indican que todo pasará por ir cerrando las fronteras", señala el ministro sobre posibles decisiones a nivel europeo.

Respecto al abastecimiento de supermercados, Ábalos asegura que su circuito es prioritario y de ahí que el transporte de mercancías no tenga limitación. También reclama la colaboración ciudadana con los transportistas y asegura que "si hiciera falta" para la logística del transporte, el Ejército se desplegaría.

