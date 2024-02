Ábalos se emociona al despedirse de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista

Ábalos ha desoído finalmente la petición de su partido y no ha dejado su escaño, con lo que abandonará la bancada socialista para acomodarse en el grupo mixto.

En una rueda de prensa sin preguntas, el ex ministro ha defendido su honorabilidad y ha resaltado los mensajes de apoyo que ha recibido de políticos del PSOE y de otros partidos, y se ha emocionado al despedirse de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista.

"Estos días, tan intensamente emocionales, he tenido que ver con desagrado relatos y opiniones, -las más negativas, las más insultantes, las más fantasiosas...- Afortunadamente he tenido la oportunidad de recibir infinitas muestras de afecto, de reconocimiento, de adhesión, dentro y fuera del partido, y de otros partidos", ha asegurado Ábalos.

"Son esas muestras las que me han animado a que la defensa de mi honorabilidad no se haga desde la renuncia ni desde la periferia. He recibido incluso una confianza ciega y a estas altura solo me debo a la gente que ha confiado en mí", ha resaltado.

Ábalos se emociona en su despedida

El exministro ha concluido con unas palabras dirigidas a los "magníficos diputados y diputadas que forman el Grupo Parlamentario socialistas de los que quiero despedirme manifestando mi gran afecto, mi gratitud y mi mayor admiración y reconocimiento hacia su compromiso, entrega y trabajo".