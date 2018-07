Urkullu, a la candidata de EH Bildu: "¿Quien ha justificado la violencia hasta eliminar al adversario no puede decir que matar estuvo mal?"

Urkullu ha mantenido que el Gobierno vasco "ha trabajado mucho por lograr la paz y convivencia en Euskadi" y ha intado varias veces a la cabeza de lista de EH Bildu por Alava, Miren Larrion, a "no esconderse" en el rechazo a "todo tipo de violencia". Por su parte, el aspirante a la Lehendakaritza del PP vasco, Alfonso Alonso, y la candidata de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, han protagonizado un momento tenso después de que el exministro haya afirmado que ésta no es "víctima del terrorismo" según la Ley.

El lehendakari y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, ha emplazado de forma reiterada a la cabeza de lista de EH Bildu por Alava, Miren Larrion, a "no esconderse" en el rechazo a "todo tipo de violencia", y le ha preguntado si quien "ha justificado políticamente la práctica de la violencia hasta eliminar al adversario político, no puede decir que matar estuvo mal".

Durante el debate electoral celebrado en la cadena autonómica, el aspirante a la Lehendakaritza del PP vasco, Alfonso Alonso, y la candidata de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, han protagonizado un momento tenso después de que el exministro haya afirmado que ésta no es "víctima del terrorismo" según la Ley, sino "del abuso de una actuación por parte de funcionarios del Estado".

Urkullu ha afirmado que el Gobierno vasco "ha trabajado mucho por lograr la paz y convivencia en Euskadi" y ha destacado la necesidad de de realizar "una reflexión crítica del pasado, reconocer que matar estuvo mal y que no se puede repetir". Según ha dicho, su pretensión es "contribuir a culminar el proceso de desarme de ETA" y lograr una política penitenciaria "acorde a los nuevos tiempos".

Además, ha recordado el plan para el desarme ofertado por el Gobierno vasco para "contribuir" a que ETA dé "el paso definitivo" porque "la sociedad necesita una garantía de que lo ocurrido no se va a volver a repetir".

El candidato a la reelección ha afirmado que "muchos políticos" se "han puesto las pilas desde una concepción ética y de respeto a los derechos humanos" y trabajan "con la sociedad". En este aspecto, ha incluido las diversas medidas incluidas en el Plan de Paz y Convivencia, algunas ya desarrolladas en la anterior legislatura.

Además, Urkullu se ha dirigido a la candidata de EH Bildu, "aprovechando la circunstancia", para afirmar que "la realidad vasca y la realidad del terrorismo que ha sufrido el pueblo vasco es propia". "¿No cree usted que merece la pena el reconocimiento o la reflexión crítica del pasado donde también haya un reconocimiento de que matar estuvo mal?, ¿tan difícil es reconocer que matar estuvo mal"?, ha preguntado.

El lehendakari ha insistido hasta tres veces en su demanda, asegurando que "ayudaría a todos mucho reconocer que matar estuvo mal, que no se puede repetir". "No vale esconderse en que estamos en contra de todas las violencia", para instar a Larrion que se refiera a "lo que nos ha sucedido en Euskadi".

"¿Alguien que ha justificado políticamente la práctica de la violencia hasta eliminar al adversario político, no puede decir que matar estuvo mal?", ha insistido.PAZ Miren Larrion ha respondido que no tiene "ningún problema en decir" que "EH Bildu rechaza cualquier tipo de violencia" y que "muchas de las cosas que sucedieron en el pasado estuvieron mal y no debieron ocurrir".

Alonso y Zabala

Durante su intervención, Zabala, hermana de Joxi Zabala, presunto activista de ETA torturado y asesinado por el denominado 'GAL verde', ha pedido "que se diga qué es lo que hizo la Guardia Civil, que también hubo abusos policiales".

En este sentido, ha reclamado la justicia restaurativa para que "esos guardias civiles y policías nacionales que vulneraron nuestros derechos humanos" reconozcan "el daño causado" y mantengan encuentros con sus víctimas.

En este punto, Alonso ha dicho a Zabala que "es difícil encontrar un crimen tan execrable como del que fue usted víctima" su hermano, pero ha puntualizado que "su caso no encaja en la definición de terrorismo porque fue una actuación de funcionarios del Estado".

"¿Entonces usted no me considera a mí víctima?", ha preguntado Zabala, a lo que Alonso ha respondido que "con arreglo a cómo esa ley está redactada, del terrorismo no". "Usted es víctima de un exceso, de un abuso, de una actuación por parte de funcionarios del Estado absolutamente execrable y condenable", ha dicho a la candidata de Elkarrekin Podemos, que le ha mantenido la fija la mirada y ha guardado silencio.

Alonso ha considerado "decisivo" que los partidos hablen de "paz y convivencia" para el "futuro" como Comunidad, pero "es muy importante establecer bien cuál es el relato" y la "memoria clara" que en Euskadi "hubo una banda que extorsionó, mató y quiso imponer un modelo totalitario", una sociedad "que se rebeló" y unas víctimas "que tuvieron dignidad".