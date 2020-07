Macarena Olona, en un mitin en el País Vasco: "Cachorros de ETA, no os tenemos miedo"

La diputada de Vox en el Congreso, Macarena Olona , ha participado en un mitin en Oñati (Gipuzkoa) con un discurso en el que se ha dirigido a los "cachorros de ETA" para espetarles que no les tienen miedo y para cargar contra el Gobierno por su permisividad con los "mal llamados partidos nacionalistas", como PNV y Bildu.

La diputada de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha participado en un mitin en homenaje a la Guardia Civil en la localidad de Oñati (Gipuzkoa) en una zona que ha sido acordonada por la Ertzaintza y alrededor de la cual se han concregado unas 300 personas, en su mayoría jóvenes, que portaban pancartas reclamando la libertad de los jóvenes de Alsasua y dirigiendo insultos a los miembros de Vox.

Antes de la intervención de Olona, se ha dirigido a los congregados el también diputado Javier Ortega Smith, que ha calificado a la sociedad vasca de "enferma" porque la Guardia Civil "no ha tenido un solo homenaje": "Como no lo ha tenido el mejor de los nuestros, que en Mondragón fue enterrado vivo durante más de 500 días, José Antonio Ortega Lara".

Por su parte, Olona se ha dirigo a los "cachorros de ETA" a los que ha espetado que no tienen miedo, "no lo teníamos cuando veníais con las balas y no lo tenemos ahora. Venimos a reclamar nuestra tierra porque la libertad se defiende".

Olona ha cargado también contra el Gobierno de España, tanto de uno como de otro color, por hacer concesiones al "mal llamado" nacionalismo: "Partidos como PNV y Bildu han puesto de rodillas a España con el PP y el PSOE. Y de repente nos llamáis fascistas, machistas e inconstitucionales, pero la realidad es que hemos venido a defender la libertad. Nos dijisteis que no podíamos pisar el País Vasco y aquí estamos, y no nos vamos a rendir porque somos la España valiente", ha dicho.

