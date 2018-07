La trastienda de la otra campaña

Diario de campaña

La trastienda de un día campaña el que ha ocurrido algo que no había pasado nunca hasta ahora en una campaña electoral. Y es Que se abra el debate de sucesión interna (aunque solo sea por unas horas) de uno de los partidos en liza cuando el candidato no ha pasado ni siquiera por las urnas. Le ha ocurrido hoy al partido socialista y las alarmas han comenzado a encenderse y ya no hay quien las apague. Aunque han tocado arrebato para que por favor aparquen este asunto hasta el día 21.