Rubalcaba: "Hasta el 20-N soy el líder del PSOE y luego ya veremos"

"Las encuestas van mal y yo trabajo más, esa es la ecuación", ha asegurado Alfredo Pérez Rubalcaba en Herrera en la Onda de Onda Cero. Ha señalado que la situación económica es muy delicada: " El origen de la situación europea es una falta lamentable de solución del tema griego, que se pospone una y otra vez. El primer ministro griego ha retrasado el ajuste y eso influye sobre Italia y España, pero también sobre Francia, por ejemplo. Hasta que no le digamos a los mercados a los mercados cómo vamos a pagar la deuda griega, si es que la pagamos, lo que vamos a hacer es 'brujulear' de un país a otro".

Sobre la política europea, ha aseverado que "cedería soberanía por la unidad europea. Tenemos que poner en conjunto la política economica y fiscal para darle sentido al euro. No tenemos un Banco Central que defienda el euro. EEUU mandaría un mensaje a los mercados diciendo que no permitirían que el dólar caiga, y eso no pasa aquí". En cuanto a los cambios de Gobierno en Grecia e Italia, cree que "la situación más bien transitoria, antes o después serán los ciudadanos los que impongan su lógica".

Rubalcaba no cree que se plantee nunca el rescate de la deuda española: "No creo que se plantee esa situación. España tiene una situación delicada por el problema griego e italiano, pero no creo que España esté a una posibilidad de rescate". En cuando a la presencia de Zapatero en su campaña, afirma que él no le ha escondido: "Ha hecho la campaña que ha querido teniendo en cuenta la situación económica. Hablo con él dos o tres veces al día. Mañana tiene un acto conmigo y yo no dejo de hablar de su acción de Gobierno. Cuando se escriba la historia nos encontraremos con una valoración distinta de Zapatero. Algo habremos hecho bien cuando estamos donde estamos".

El candidato del PSOE también ha hablado de los ajustes que pensaría realizar: "Hay que ver primero el presupuesto de ingresos y gastos y hacer una previsión económica sobre crecimiento. Lo primero es ir a Bruselas y ver lo que falta; resolver la deuda griega y replantearnos la senda de ajuste. El ritmo del ajuste europeo no puede ser éste; la prueba es que no estamos creciendo. Habría que subir impuestos, grades fortunas, alcohol y tabaco... El impuesto sobre bancos está en Francia, en Inglaterra, en Alemania... no creo que se hayan equivocado todos".

Rubalcaba ha dicho también que no subiría el IVA ni los hidrocarburos, al menos de momento. Asimismo, ha vuelto a defender a José Blanco: "Quedará en nada, pero hay quien electoralmente lo está jugando". El candidato no ha aclarado si seguiría en la oposición si perdiera las elecciones: "Tengo que hacer el máximo esfuerzo para llegar a la meta en plenas condiciones. Nuestro proyecto político tiene vigencia durante los próximos cuadro años. El PSOE tiene fórmulas democráticas para elegir a sus dirigentes. Hasta el 20-N soy el líder del PSOE y luego ya veremos".