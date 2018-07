González Pons apuesta por retomar el plan hidrológico

El vicesecretario de comunicación del PP , Esteban González Pons, apuesta a retomar el plan hidrológico que quedó suspendido hace ocho años con la llegada al gobierno de los socialistas. En declaraciones a Julia en la onda, González Pons ha señalado que el PP no haabandonado el trasvase del Ebro y ha apostado por trabajar para alcanzar un nuevo consenso sobre el agua: " Lo que habrá que trabajar es en la construcción de un nuevo consenso del agua, que permita que en España, el agua que sobra en las cuencasse pueda redistribuir igual que se redistribuye la electricidad e igual que todos compartimos el aire porque el agua de España es de todos".



González Pons ha vuelto a pedir disculpas al PSOE por sus afirmaciones de que no hay nin gún español tan idiota que quiera la continuidad de los socialistas. En declaraciones a Julia en la onda, González Pons, ha hecho referencia a las peticiones que le ha hecho al lehendakari el presidente del PNV Íñigo Urkullu: "No hay que precipitarse, ETA ha dicho que ya no va a matar y nos ha engañado muchas veces, no se ha disuelto, no ha entregado las armas, un poco de prudencia y de paciencia".