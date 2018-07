El PP es, con mucha ventaja, el mejor de la casilla de salida pero no conviene dar la imagen de que va sobrado. Así que Mariano Rajoy será durante quince días un candidato sin aspavientos ni grandes ademanes victoriosos. No se va a morir en el escenario de un ataque de vanidad. De manera que cuando las encuestas dan mayoría absoluta a los populares, ellos dicen, chsss, que no se extienda, no vaya a calar el mensaje rubalcabiano de “que viene la derecha con mayoría absoluta”. Por eso, en cada mitin repetirán esta idea del primer día de gira, que la mayoría va a ser apretada y que hay que ir a votar para lograr “mayoría suficiente”, de modo que un gobierno fuerte saque a España de la crisis.

Entre los periodistas de la caravana del PP también cundía el optimismo. Hasta que el piloto del avión explicó por unos altavoces de sonido infame el retraso del vuelo Sevilla – Barcelona: “estamos esperando a que kss kss autoricen kss kss nos autoricen para hacer todo esto” ¿?

Pero el avión despegó (osea, que hizo todo esto). Y luego aterrizó en Barcelona. Y de ahí a Castelldefels. Y entonces, Mariano pidió el voto.