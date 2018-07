Sánchez reta al "frente antiPSOE": "Estamos en pie dispuestos a ganar"

Sánchez ha lanzado el último mensaje a la militancia en el mitin de cierre de la campaña protagonizado ante 4.000 personas que han abarrotado el polideportivo Fernando Martín de la localidad madrileña de Fuenlabrada.

"Si algo ha quedado meridianamente claro es que hay tres colores complementarios: azul, naranja y morado en ese frente antiPSOE. Pero no lo han conseguido, estamos en pie dispuestos a ganar las elecciones, porque el PSOE es hoy más necesario que nunca en nuestro país", ha subrayado.

Sánchez ha reiterado que no entablará ningún tipo de coalición con el PSOE porque lo que quieren los socialistas es ganar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En un tono distendido, el líder del PSOE no ha querido repetir la acusación que le hizo a Rajoy en el debate del pasado lunes -"no es decente"-, pero tras recordarle que no ha asumido responsabilidades por los casos de corrupción que afectan al PP, ha animado a la ciudadanía a inclinarse por el voto socialista.