Rivera pide "información veraz" sobre Kabul y convocar un Pacto Antiyihadista

Antes de intervenir en un acto en Murcia, Rivera se ha referido al atentado talibán perpetrado ayer junto a la embajada de España en Kabul, en el que han fallecido dos policías españoles.

Rivera ha pedido "prudencia" y ha insistido en la necesidad de tener "información veraz" del Gobierno y ha asegurado que cuando termine el acto en Murcia pedirá a Rajoy que convoque con "carácter urgente" el Pacto Antiyihadista.

Ha recordado que ayer después de celebrar un acto en Alicante recibió un mensaje del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que le informaba de que había fallecido un policía y le aseguraba que el atentado no había sido contra la embajada sino contra un local de al lado de la misma "lleno de americanos".

Sin embargo, ha señalado Rivera, hace unos minutos ha recibido un mensaje de presidencia del Gobierno informándole que han muerto dos policías españoles y otros dos trabajadores de la embajada de nacionalidad afgana.

Tras destacar que "estamos en el ojo de mira de los terroristas", Rivera ha dicho que "nos merecemos que nos informen de primera mano" por lo que ha pedido "sentido de Estado, información y que no se utilice esto electoralmente, ni para sacar cada uno sus conclusiones, ni tampoco para omitir o dar información".

"Si para alguna cosa sirve ese pacto también es para tener información de primera mano para en un tema tan difícil y complicado no tener la confusión que tenemos actualmente".

El presidente de Ciudadanos ha recordado que al terrorismo internacional no se le combate "en clave local sino en clave internacional" y por ello ha insistido en pedir a todos los partidos y al Gobierno que no se tenga en cuenta la campaña electoral para saber toda la información de lo que pasa en Kabul.

Tras hacer estas declaraciones a la prensa, Rivera ha comenzado su mitin pidiendo guardar un minuto de silencio, tras el cual ha recordado que España "ha sabido luchar contra el terrorismo de ETA durante cuarenta años".

"No olvidamos a las víctimas del terrorismo y tampoco como derrotamos a ETA", ha dicho el líder de Ciudadanos, cuya derrota se logró porque "todos los demócratas no hicieron política" con este asunto.

Rivera ha dicho que si gobierna "no titubeará" y no se pondrá "de lado" porque frente al terrorismo yihadista "no vale la visión de partido, sino la visión de Estado".

Por tanto, ha señalado que la política antiterrorista cuando gobierne Ciudadanos será "sagrada" y "una cuestión de Estado" porque es necesario estar con los "países democráticos y con la OTAN".

Rivera ha dado el pésame a las familias de los fallecidos en Kabul y ha señalado que los servidores públicos españoles "dan la vida por nosotros" porque "nos protegen y defienden" y son protagonistas de "nuestras libertades".