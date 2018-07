Pedro Sánchez: "Huele a cambio"

Sánchez ha transmitido este mensaje en declaraciones a los periodistas tras depositar su papeleta, junto a su esposa, Begoña Gómez, en el centro cultural Volturno del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.

"Lo que animo es a votar. Estamos en una jornada histórica, huele a cambio y, honestamente, creo que necesitamos gobiernos que piensen en la mayoría de españoles. Por eso, que nadie se quede en casa", ha pedido a los electores.

Ante la incertidumbre del resultado de las urnas, el líder del PSOE ha expresado su esperanza de que "se produzca ese cambio de rumbo que necesita España y que tanto demanda la mayoría de españoles".

Preguntado si será un fracaso si el PSOE no gana las elecciones, Sánchez no ha querido adelantarse a los acontecimientos y se ha limitado a señalar que lo que hoy van a decidir los españoles con su voto es "el futuro, no ya de los próximos años, sino de las próximas generaciones".